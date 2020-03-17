فرنسا: سيتم تقليص حركة القطارات فى البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا

أ ش أ

أعلن وزير النقل الفرنسى جون بابتيست دجوبارى، أن الحكومة الفرنسية ستخفض أيضا حركة القطارات فى البلاد للحد من انتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19)، حسبما أفاد راديو "فرنسا الدولي" اليوم الثلاثاء، وكان الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون قد أعلن أمس الإثنين، أن فرنسا ستفرض قيودا على الحركة ابتداء من ظهر اليوم الثلاثاء (17 مارس 2020) ولمدة 15 يوما فى محاولة للحد من تفشى فيروس كورونا.

وأكد ماكرون، أن يتعين على المواطنين أن يلتزموا بيوتهم وألا يخرجوا إلا للأنشطة الضرورية، قائلا "إن كل من يخالف القيود فسوف يعاقب وأن كل الرحلات بين الدول غير الأوروبية والدول الأوروبية سوف تعلق لمدة 30 يوما بالإضافة إلى تأجيل الدورة الثانية للانتخابات المحلية".

وكان وزير الداخلية الفرنسى، قد أعلن يوم أمس الإثنين، إن فرنسا ستنشر 100 ألف شرطى لتطبيق إجراءات الإغلاق التى أمر بها الرئيس إيمانويل ماكرون لمكافحة تفشى فيروس كورونا.

وقال الوزير كريستوف كاستانير، إن مخالفى الإجراءات يواجهون غرامة تصل إلى 135 يورو.

وكان ماكرون، قال فى وقت سابق، إن على الناس التزام بيوتهم إلا للضرورة.

وقالت هيئة الصحة العامة الفرنسية، اليوم الاثنين إن 21 شخصا آخرين توفوا بفيروس كورونا مما رفع إجمالى عدد المتوفين بالمرض فى البلاد إلى 148 بزيادة نسبتها نحو 16 %.

وقالت الهيئة فى موقعها على الإنترنت إن عدد حالات الإصابة ارتفع إلى 6633 من 5423 أمس الأحد بزيادة نسبتها أكثر من 20 %فى 24 ساعة.