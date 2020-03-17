اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

فاينانشيال تايمز: مستشفيات أمريكا و بريطانيا عرضة لارتفاع حالات الإصابة بكورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:09 م
فاينانشيال تايمز: مستشفيات أمريكا و بريطانيا عرضة لارتفاع حالات الإصابة بكورونا مصاب بفيروس كورونا
أ ش أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
كشفت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية، اليوم الثلاثاء، أن كلًا من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لديهما نقاط ضعف فى أنظمة الرعاية الصحية الخاصة بهما والتى يمكن أن تؤدى إلى أزمة حادة إذا واجه البلدان نوعًا من تفشى فيروس كورونا الجديد (كوفيد - 19) بشكل حاد مماثل لإيطاليا، وأظهر تحليل أجرته الصحيفة (ونشرته على موقعها الإلكتروني) أن كلا البلدين لديه عدد أقل من أسرة المستشفيات للفرد مقارنة بمعظم الدول الغربية الأخرى، وفى حين أن الولايات المتحدة والمملكة المتحدة لديها حوالى سريرين لكل ألف شخص، فإن ألمانيا، بالمقارنة، لديها 6 أسرّة، بينما اليابان لديها 7.8، وفقًا لمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
 
وأضافت الصحيفة: "الولايات المتحدة تتأخر أيضًا فى عدد الأطباء مقارنة بنسبة السكان، بمعدل 2.6 طبيب لكل ألف شخص. ويقارن ذلك بـ 4.3 فى ألمانيا و4 فى إيطاليا، حيث اضطرت المستشفيات إلى إقامة خيام قابلة للنفخ داخل بنياتها التى اكتظت ممراتها بالمرضى".
 
من جهتها، قالت جيسيكا بيل، التى تساعد فى تجميع مؤشر عالمى للأمن الصحى لدى منظمة "مبادرة التهديد النووي"، وهى منظمة غير ربحية:" إن الولايات المتحدة لديها قدرات تشخيصية ممتازة فى المجال الطبي، ولكن ما ينقصها حقًا هو الوصول إلى الرعاية الصحية، وخاصة للعاملين فى الرعاية الصحية أنفسهم". 
 
واستشهدت الصحيفة على طرحها فى هذا الشأن بذكر أن عمال الرعاية الصحية داخل الولايات المتحدة بدأوا فى دق ناقوس الخطر. فالمستشفيات فى الولايات المتحدة ممتلئة بالفعل بسبب موسم الإنفلونزا، فضلًا عن تفاقم مشاكل القدرات الاستيعابية للمستشفيات بسبب كثرة الإصابات بكورونا.
 
فيما قال ديفيد برات، ممثل الصحة والسلامة فى جمعية الممرضات بولاية نيويورك: "تنامى إلى علمنا أن الممرضات يضطرون للقتال من أجل الحصول على أجهزة التنفس التى يحتاجونها - على الرغم من أن القلق الأكبر يكمن فيما سيحدث عندما يُصاب هؤلاء الممرضون بالفيروس".
 
وتابعت "فاينانشيال تايمز" تقول:" إن اليابان وألمانيا وإيطاليا ربما يمتلكون قدرات أكبر فى أنظمة الرعاية الصحية، ولكن لديها أيضًا أكبر عدد من السكان فى العالم. وهذا يضعهم فى وضع ضعيف بشكل فريد، حيث تشير الإحصائيات إلى أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن الـ 70 عامًا هم الأكثر عرضة للمعاناة من مضاعفات شديدة من فيروس كورونا. وحقيقة الأمر أن حوالى 28% من سكان اليابان يتجاوزون الـ 65 سنة، وكذلك 22 فى المائة من سكان ألمانيا.
 
ويقول خبراء إن أحد مجالات القلق الرئيسية فى الولايات المتحدة هو التغطية التأمينية غير المنتظمة. حيث لم يكن لدى ما يقرب من 18 مليون أمريكى تأمين فى عام 2018، وفقا لمؤسسة "كايزر فاميلي" الأمريكية، فيما قد يعانى العديد من أولئك الذين لديهم تغطية ويضطرون لدفع نسبة مساهماتهم الخاصة من تكاليف باهظة الثمن لتوفير العلاجات الخاصة بالمرض.
 
مع ذلك، وافقت شركات التأمين الأمريكية على تغطية تكاليف إجراء الاختبارات المعملية، ولكن لا يزال من الممكن أن يُكلف الشخص غير المؤمن عليه آلاف الدولارات يوميًا إذا تم نقله إلى المستشفى بسبب المرض الجديد.
 
فى السياق ذاته، أظهر تحليل الفاينانشيال تايمز أيضًا الدول الأكثر عرضة للمعاناة الاقتصادية التى ربما تنجم عن تفشى الفيروس. حيث قال المجلس العالمى للسفر والسياحة يوم الجمعة الماضية إن ما يصل إلى 50 مليون وظيفة فى القطاع أصبحت الآن معرضة للخطر مع إغلاق الحدود وتقييد الحكومات حرية الحركة.
 
بدوره، قال نيكولا نوبيل، الاقتصادى فى مؤسسة "أكسفورد إيكونوميكس": "إن الخدمات، لا سيما تلك المتعلقة بالسياحة والاستهلاك غير الأساسي، ستعانى من تداعيات وخيمة وهائلة".
والولايات المتحدة، بفضل اقتصادها المتنوع، تعد أقل اعتمادًا على السياحة من العديد من البلدان الغنية الأخرى، حيث تسهم السياحة فى الولايات المتحدة حوالى 8% فقط فى الناتج المحلى الإجمالي.
 
لكن فى إيطاليا، وفقا للصحيفة، فإن السياحة تُسهم بـ 13% من الناتج المحلى الإجمالي، وهى ثانى أعلى نسبة فى مجموعة العشرين بعد المكسيك. وتايلاند التى أصبحت عرضة بشدة لانهيار اقتصادى نتيجة تراجع أعداد الزائرين، حيث يعتمد ما يقرب من ربع اقتصادها على قطاع السفر والسياحة، وفيها انخفض عدد الوافدين إلى البلاد بأكثر من النصف فى فبراير الماضى مقارنة بالعام الماضي، وفقًا للبيانات الصادرة عن الرابطة التايلاندية لوكلاء السفر.
 

بريطانيا

امريكا

مستشفيات امريكا

مستشفيات بريطانيا

كورونا

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"الفوضى سيد الموقف".. شاهد لحظة هروب نزلاء 4 سجون بالبرازيل خوفا من كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:00 م

ارتفاع إصابات فيروس كورونا فى ماليزيا إلى 172والفلبين 187حالة

الثلاثاء، 17 مارس 2020 11:59 ص

باكستان تعلن أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 11:53 ص

باكستان: ارتفاع حصيلة الإصابات بفيروس كورونا إلى 189

الثلاثاء، 17 مارس 2020 11:17 ص

نيوزيلندا تخصص 7.3 مليار دولار لمواجهة التأثير العالمى لفيروس كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 10:54 ص

مسئول سويسرى يحذر من انهيار المستشفيات حال انتشار فيروس كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 10:49 ص

الولايات المتحدة: ارتفاع حصيلة وفيات فيروس كورونا إلى 87 حالة

الثلاثاء، 17 مارس 2020 10:44 ص

كوريا الجنوبية: ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا القادمة من الخارج إلى 55 حالة

الثلاثاء، 17 مارس 2020 10:29 ص

إغلاق مراكز الاقتراع التمهيدية فى أوهايو الأمريكية بسبب كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 10:22 ص

التشيك: ارتفاع الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا إلى 383 حالة

الثلاثاء، 17 مارس 2020 10:18 ص

بكين تبدى غضبها الشديد لوصف الرئيس الأمريكى "كورونا" بالفيروس الصينى

الثلاثاء، 17 مارس 2020 10:12 ص

إيران تعلن إطلاق السراح المؤقت لـ85 ألف سجين بسبب تفشى فيروس كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 10:04 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين.. صور

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين.. صور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 وعيار 24 بـ179.16ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 وعيار 24 بـ179.16ريال سعودى

الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

نقابة الأسنان: تأجيل الانتخابات صعب.. وتغيير مقرات التصويت بالمحافظات لتجنب عدوى كورونا

نقابة الأسنان: تأجيل الانتخابات صعب.. وتغيير مقرات التصويت بالمحافظات لتجنب عدوى كورونا

خطة التعلم "عن بعد" عقب قرار توقف الدراسة.. التعليم: كل معلم يتواصل مع طلابه من خلال تطبيق إلكترونى.. وتؤكد: الطلاب يدرسون أجزاء المناهج المتبقية من خطة توزيع مقررات الترم الثانى.. وتعقيم المدارس قبل الامتحانات

خطة التعلم "عن بعد" عقب قرار توقف الدراسة.. التعليم: كل معلم يتواصل مع طلابه من خلال تطبيق إلكترونى.. وتؤكد: الطلاب يدرسون أجزاء المناهج المتبقية من خطة توزيع مقررات الترم الثانى.. وتعقيم المدارس قبل الامتحانات

الكهرباء: إعادة التيار لجميع المشتركين المتضررين من سوء الأحوال الجوية

الكهرباء: إعادة التيار لجميع المشتركين المتضررين من سوء الأحوال الجوية

إزاى تحمى نفسك من النصب بكروت البنوك؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تحمى نفسك من النصب بكروت البنوك؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

المرور: طوارئ فى غرف العمليات تحسبا لسقوط أمطار على الطرق السريعة

المرور: طوارئ فى غرف العمليات تحسبا لسقوط أمطار على الطرق السريعة

صيادلة القاهرة تطالب بتوزيع الكمامات والمطهرات على الصيدليات فقط لمنع التلاعب

صيادلة القاهرة تطالب بتوزيع الكمامات والمطهرات على الصيدليات فقط لمنع التلاعب

إيقاف7 أسواق أسبوعية بـ7 أحياء ومدن بالجيزة بسبب كورونا

إيقاف7 أسواق أسبوعية بـ7 أحياء ومدن بالجيزة بسبب كورونا

عقوبات مغلظة لمواجهة محاولات العبث بالأثار والقيام بأفعال مخالفة للآداب فيها

عقوبات مغلظة لمواجهة محاولات العبث بالأثار والقيام بأفعال مخالفة للآداب فيها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة