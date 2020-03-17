غلق حدائق القناطر الخيرية اعتبارا من الغد ولمدة أسبوعين

القليوبية إبراهيم سالم

أعلنت مديرية الري بالقليوبية، تلقيها إخطارا من وزارة الموارد المائية والري، بإغلاق حدائق القناطر الخيرية بمحافظة القليوبية بدايةً من غد الأربعاء ولمدة 15 يوما، كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

فيما ناشدت محافظة القليوبية بقيادة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، في بيان لها أبناء المحافظة بالبعد عن التجمعات كأحد أهم الإجراءات الوقائية في الفترة الحالية، ومراعاة قواعد الحفاظ على الصحة العامة التي تنفذها الدولة في مختلف المصالح والميادين خلال هذه الفترة كإجراءات احترازية، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشارت المحافظة في بيانها، أنه تقرر تعطيل العمل بكافة المدارس بجميع أنحاء المحافظة وغلق جميع المراكز التعليمية وتعطيل العمل بجميع دور الحضانة التابعة للجمعيات الأهلية والتي تشرف عليها مديرية التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى تعطيل العمل بجميع الأنشطة الرياضية داخل الأندية ومراكز الشباب، ولمدة أسبوعين.

وأضاف البيان ان مديريات التربية والتعليم والتضامن الاجتماعى والشباب والرياضة والصحة ستقوم بإجراء كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما أعلن الدكتور رمضان عرفة مدير عام الإدارة العامة لإعلام القليوبية، اليوم الثلاثاء، أنه تم تشكيل وحدة لرصد الشائعات حول تداعيات فيروس كورونا بمحافظة القليوبية والتعامل مع تلك الشائعات وفقا لأليات العمل بالهيئة العامة للاستعلامات، حيث تعتبر مواقع التواصل الاجتماعي بيئة خصبة لنشر الشائعات، خاصة ما يتعلق بفيروس كورونا، وذلك نظراً لسرعة تداول "المعلومات المغلوطة" ومشاركتها على نطاق واسع، دون أي محاولة للتدقيق أو التحري في صحة تلك المعلومات.