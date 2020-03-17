اليوم السابع
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غلق حدائق الحيوان اعتبارا من الغد لمواجهة فيروس كورونا.. اعرف التفاصيل

الثلاثاء، 17 مارس 2020 01:59 م
غلق حدائق الحيوان اعتبارا من الغد لمواجهة فيروس كورونا.. اعرف التفاصيل حديقة الحيوان
كتب عز النوبى

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قررت الإدارة  المركزية  لحدائق الحيوان، التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية فى وزارة الزراعة، غلق حدائق الحيوان اعتبار من غد الأربعاء الموافق  18 من مارس 2020 ، لمدة 15 يوما، كاجراء احترازى من انتشار فيروس كورونا وتماشيا مع سياسية الدولة لمنع التجمعات فى الأماكن العامة والحدائق.

 كما أعلنت الإدارة المركزية لحدائق الحيوان  التابعة للهيئة العامة للخدمات البيطرية  بوزارة الزراعة، اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية وتنفيذ برنامج أعمال التطهير للوقاية من فيروس كورونا داخل حدائق الحيوانات، بالإضافة إلى اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية  لحماية الحيوانات من التقلبات الجوية، خاصة حديقة الجيزة التى تعد أكبر الحدائق من حيث المساحة وأعداد الحيوانات. 

كانت  الدكتورة  مها صابر مدير  حديقة حيوان الجيزة ، أكدت  أن الأجهزة الفنية داخل حديقة حيوان الجيزة  قامت  بأعمال تطهير باستخدام المواد المطهرة بمختلف المواقع لرش الأسياخ الحديدية وجدران مبايت الحيوانات والطيور ومنها بيت السباع والشمبانزى وحديقة حيوانات الطفل، وهناك إجراءات عاجلة لضمان نظافة حديقة الحيوان بالجيزة من التداعيات المناخية لموجة الأمطار التي شهدتها البلاد علي مدار اليومين الماضيين، بالإضافة إلي تنفيذ برنامج أعمال التطهير للوقاية من فيروس كورونا.

وأوضح تقرير حديقة حيوان الجيزة ، أنه خلال التقلبات الجوية، يتم اتخاذ جميع الإجراءات الاحترازية داخل  حديقة حيوان الجيزة، منها فتح المبيتات للحيوانات، ورش الأرضيات بالمياه لعدم نقل الأتربة، وعمل فرشات من قش الأرز، وتقديم الأغذية المصنعة والأعلاف ذات قيمة بروتينية عالية تساعد على التدفئة،  المتابعة البيطرية طبقا  للاحتياجات الخاصة بكل حيوان عن طريق ترمومتر خاص بكل حيوان، إضافة إلى عمل مظلات وتندات لحماية الحيوانات والطيور من العاصفة الترابية، وتغطية الأماكن المفتوحة بالبلاستك، ومتابعة مستمرة من قبل الأطباء البيطريين لجميع الحدائق ولا توجد آثار سلبية على جميع الحيوانات المتواجدة بالحدائق.

 


كورونا

حدائق الحيوان

الخدمات البيطرية

اخبار مصرية

غلق حديقة الحيوان

غلق حديقة حيوان الجيزة

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