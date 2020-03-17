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غرفة السياحة للغواصين: عقموا الأقنعة للحد من انتشار كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 02:00 ص
غرفة السياحة للغواصين: عقموا الأقنعة للحد من انتشار كورونا تعليمات للغواصين
كتبت آمال رسلان 

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شددت غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية، على أعضائها من مراكز الغوص المنتشرين فى المحافظات السياحية بضرورة الالتزام بالنصائح والتعليمات للإجراءات الوقائية لمنع إنتشار مرض كورونا المستجد COVID-19، والتى يجب القيام بها من أجل التأكد من تعقيم المعدات المستخدمة في الغوص والأنشطة البحرية.

وتضمنت التعليمات تعقيم المعدات التي يتم تأجيرها وإتخاذ الإجراءات الضرورية للحد من إنتقال العدوى، هذه المعدات وهي "المنظم (الريجولتور)، وقناع الوجه والسنوركل، وجهاز معادل الطفو(BCD)، بدلة الغوص".

وأكدت الغرفة على أن المنتجات التي تستخدم لتنظيف معدات الغوص ليست فعالة ضد فيروس كورونا، ويجب إستخدام الماء الساخن والصابون وتنظيف المعدات بفرشاة ناعمة لكي تصبح عملية التنظيف فعالة، كما  يجب تعقيم المعدات بشكل فعال عن طريق غمرها في محلول تبييض (كلور) بتركيز 10%، و تأكد من إستخدام هذه المنتجات وفقًا لتوجيهات الشركة المصنعة لمنتجات التنظيف ثم قم بشطف المعدات بالماء العذب.

وأضافت الغرفة "إذا كنت غواص يقوم بتأجير المعدات وترغب في القيام بخطوة إضافية للتأكد من حماية نفسك، قم بمسح المعدات بمناديل مبللة معقمة وشطفها بعد ذلك بالماء العذب، و قم بغسل اليدين بشكل متكرر (بالصابون لمدة 20 ثانية على الأقل)، وتنظيف الأسطح والأماكن التي يتواجد بها حركة بشكل منتظم (كالحمامات، ومقابض الأبواب، وأسطح المكاتب، وما إلى ذلك).

وكانت غرفة الغوص والأنشطة البحرية قد طالبت جميع مراكز الغوص بالمحافظات السياحية بضرورة الابلاغ الفورى عن أى حالات اشتباه فى الاصابة بفيروس كورونا، أو اعراض مشابهة، وذلك فى اطار الاجراءات الوقائية التى يتخذها القطاع السياحى بالكامل. وعممت الغرفة صباح اليوم منشورا لأعضاء  غرفة سياحة الغوص والأنشطة البحرية،قالت فيه "نود أن نعلمكم أنه تم تخصيص خط تليفون رقم (105) للإبلاغ عن أى حالات يظهر عليها أعراض مرض كورونا المستجد COVID-19 من أرتفاع درجة حرارة، أعراض تنفسية، الحمى، السعال ‏وضيق وصعوبة في التنفس وأتخاذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار المرض، وذلك طبقا للخطابالوارد من وزارة السياحة والآثار".

وأوضح المنشور "كذلك نود أن نذكركم بما تم نشره سابقاً من نصائح من منظمة الصحة العالمية بشأن مرض كورونا وكيف تحمي نفسك والأخرين من المرض، حرصاً على سلامتكم وسلامة من حولكم".


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