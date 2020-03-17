عدد إصابات فيروس كورونا فى سويسرا يرتفع إلى 2650 حالة

قدرت سلطات الصحة فى سويسرا، عدد الإصابات بفيروس كورونا، اليوم، الثلاثاء ، بنحو 2650 شخصا، وقالت إن 19 شخصا لاقوا حتفهم، متوقعة أن العدد سيزداد في حين يأخذ الوباء مجراه.

وحث دانييل كوخ، مدير إدارة الأمراض المعدية فى وكالة الصحة الاتحادية، السكان على الالتزام بالإجراءات الصارمة التي أمرت بها برن بما في ذلك منع الفعاليات والتجمعات وقال إن هذه الإجراءات حيوية للمساعدة في تحجيم الأضرار.

وقد حذر دانييل كوخ، من أن المستشفيات في سويسرا قد تنهار إذا استمر انتشار فيروس كورونا المستجد بوتيرة سريعة، وحث المواطنين على احترام إجراءات الطوارئ التي تتخذها الحكومة للحد من انتشار الوباء.

وقال، لإذاعة (إس.آر.إف) "الفيروس بيننا والآن علينا أن نبذل أقصى ما في وسعنا حتى لا ينتشر على نطاق أوسع. أصيب بالمرض عدد أكبر مما ينبغى، وإذا استمر الحال على ما هو عليه فستنهار المستشفيات".