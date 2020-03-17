اليوم السابع
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طب بنها: استعدادات مكثفة لمواجهة أزمة كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 09:47 م
طب بنها: استعدادات مكثفة لمواجهة أزمة كورونا جانب من الاجتماع
القليوبية نيفين طه

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عقد الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، والدكتورة راندا مصطفى "نائب الجامعة لشئون جدمة البيئة والمجتمع"، والدكتور مصطفى القاضي عميد كلية طب بنها، و الدكتور محمد جودة وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، ورؤساء الأقسام الأكاديمية بالكلية والأساتذة أعضاء مجلس  كلية الطب، اجتماعا لتكثيف  الاستعدادات لمواجهة أزمة كورونا وإتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك.

وتم خلال الاجتماع مناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بكلية الطب ومستشفيات جامعة بنها، وكان على رأس تلك الموضوعات ما تعلق بالمستشفى الجديد، وتحديث أنظمة الدراسة بالكلية بما يتلائم مع الظروف الحالية، والاستعدادات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وكان عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، والدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، افتتحا اليوم الثلاثاء، وحدة قسطرة القلب الجديدة بمستشفيات بنها الجامعية، بحضور الدكتور مصطفى القاضى، عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية والدكتور هشام أبوالعينين أستاذ القلب ونائب رئيس الجامعة السابق والدكتور طارق عيسوى، مدير عام المستشفيات الجامعية والدكتور محمد سعيد المستشار الهندسى للجامعة والدكتور عمرو الدخاخنى مدير الشئون العلاجية للمستشفيات والدكتور خالد الرباط رئيس قسم القلب.

واستمع محافظ القليوبية ورئيس جامعة بنها إلى شرح من عميد كلية الطب حول الأجهزة الجديدة بوحدة القسطرة وما تقدمه من خدمات لمرضى القلب والمترددين على المستشفيات الجامعية.

من جانبه قال الدكتور طارق عيسوى، إن وحدة قسطرة القلب الجديدة تبرع من إحدى من مؤسسات المجتمع المدنى وسوف تساعد فى تقديم الخدمة الطبية للمرضى فى أقسام جراحة الأوعية والصدر وضغط الدم الشرياني الرئوي وقسم النفيسة والعصبية فضلا عن المساهمة فى تقليل قوائم الانتظار لمرضى قسم القلب بالمستشفيات الجامعية.

وكان الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها، اجتماع اللجنة الطارئة لمتابعة العملية التعليمية والاختبارات والمشكلة برئاسة الدكتور حسين المغربى نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وعضوية عدد من عمداء الكليات وخبراء تكنولوجيا المعلومات بالجامعة مع اللجان التنفيذية المشكلة بالكليات.

جاء ذلك بحضور الدكتورة راندا مصطفي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئؤن الدرسات العليا والبحوث.

 

 


كورونا

طب بنها

القليوبية

اخبار مصر

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