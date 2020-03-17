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طبيبة مصرية بجامعة جونز هوبكنز تنجح فى تطوير اختبار جديد لكشف كورونا.. فيديو

الثلاثاء، 17 مارس 2020 11:04 م
طبيبة مصرية بجامعة جونز هوبكنز تنجح فى تطوير اختبار جديد لكشف كورونا.. فيديو الدكتورة هبة مصطفى بجامعة جونز هوبكنز
كتبت إيناس البنا - محمود راغب

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أعلنت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية عن تطويرها اختبارا داخليا قد يخف من الضغط على المعامل المركزية التى تقوم بإجراء فيروس كورونا، ما سيسمح لاختبار 1000 شخص يوميًا. 
 
الدكتورة هبة مصطفى مديرة مختبر الفيروسات الجزيئية بمستشفى جامعة جونز هوبكنز، أعلنت تطوير اختبار داخلى لفيروس كورونا فى 3 أيام فقط، وبالتالي يستطيع الأشخاص معرفة هل أنهم مصابون بكورونا أم لا، ما يتيح للأطباء تحديد المرضى بالفعل سريعًا والبدء فى بروتوكول السيطرة على الفيروس. 
 
 
فى السطور التالية نتعرف من هى الدكتورة هبة مصطفى مدير مختبر الفيروسات الجزيئية:
 
حصلت الدكتورة هبة مصطفى أستاذ مساعد الباثولوجي على درجة الدكتوراه في كلية الطب جامعة الإسكندرية في عام 2004، أعقبتها فترة تدريب وإقامة فى علم الأمراض السريرية في الجامعة. 
 
انتقلت إلى الولايات المتحدة حيث حصلت على درجة الدكتوراه، في علم الأحياء الدقيقة في عام 2014 في جامعة كانساس، لورانس، كانساس.
 
عملت الدكتورة هبة مصطفى خلال رسالة الدكتوراه، على دراسة التفاعل بين فيروس الهربس البسيط من النوع الأول والخلية المضيفة، حيث كشف هذا البحث عن جوانب مبتكرة مختلفة حول تنظيم وظائف البروتينات الفيروسية المختلفة، وتفاعلها مع العوامل الخلوية المضيفة، وكيف يترجم ذلك إلى النسخ الفيروسي الفعال وإعادة تنشيط الفيروس، وتم نشر هذا العمل في 10 منشورات تمت مراجعتها من قبل النظراء وتم تقديمه في أكثر من 12 اجتماعًا محليًا ووطنيًا.
 
 
تابعت الدكتورة هبة خلال 3 سنوات في زمالة أبحاث ما بعد الدكتوراه في مستشفى سانت جود أبحاث الأطفال في ممفيس، حيث ركزت على دراسة التسبب في انتشار فيروسات الأنفلونزا وعلاقته بجهاز المناعة وانتشارها  في بحث تم إجراؤه بالتعاون مع خبراء في مجال الإنفلونزا وزرع الأمراض المعدية. 
 
أكملت الدكتورة هبة عند الانتهاء من الزمالة البحثية زمالة علم الأحياء الدقيقة السريرية لمدة عامين في المركز الطبي بجامعة روتشستر (URMC)، نيويورك، وخلال تلك الفترة  شاركت الدكتورة في تنفيذ تسلسل الجينوم الكامل، وباستخدام هذا التسلسل الجينوم الكامل، يتمكن هذا التسلل تفشى الفيروسات فى المستشفيات وتمييز مسببات الأمراض الباطنية.
 
 وحصلت على شهادة البورد في علم الأحياء الدقيقة الطبية من قبل المجلس الأمريكي لعلم الأحياء الدقيقة الطبية. 
 
تم تعيين الدكتورة مصطفى كأستاذ مساعد في علم الأمراض ومدير قسم الفيروسات الجزيئية في مختبر الأحياء الدقيقة الطبية في يوليو 2019، وفي وقت قصير في جامعة جونز هوبكنز قدمت العديد من الأبحاث وبدأت بالعديد من التعاون البحثي متعدد التخصصات. 
 
كما تقوم بتطوير برنامج بحثي يركز على تنفيذ تسلسل الجينوم الكامل في مختبر علم الفيروسات السريري مع التركيز على دراسة الأحداث التطورية الجينومية الفيروسية.
 

اختبار منزلى لفيروس كورونا

اختبار فيروس كورونا

تسلل الجينوم

تشخيص فيروس كورونا

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