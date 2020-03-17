اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 مارس 2020 05:09 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

طارق شوقى: لن يسمح بتدريس أى محتوى إلكترونى إلا بترخيص من الوزارة

الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:12 ص
طارق شوقى: لن يسمح بتدريس أى محتوى إلكترونى إلا بترخيص من الوزارة طارق شوقى
كتب أيمن رمضان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ناشد طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جموع المواطنين والطلاب عدم الانسياق وراء دعوات اللينكات التي يجرى ترويجها الآن بدعوى أنها مخصصة للدروس التعويضية في فترة تعطيل الدراسية والانتظار حتى يوم الخميس للكشف عن منصات التعليم عن بعد والتي ستنتهي منها الوزارة، وتابع:" دايما في الأزمات بيطلعلنا ناس بتتربح  منها  طول الوقت " لافتاً إلى أنها بضاعه مغشوشة ولاتصلح ويبقى الشيء الوحيد المعتمد من الوزارة والذى سيعلن نهاية الأسبوع الجارى.

وأضاف "شوقى"، خلال حواره مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج "القاهرة الآن"، قائلاً:"أى حاجة غير إلى هنعلنها مش رسمية  ليست مسؤوليتنا"، محذراً المواطنين من فوضى متوقعه وتربح من قبل البعض بعد إغلاق المراكز المتخصصة فى الدروس الخصوصية عبر تسجيل فيديوهات وبيعها ولينكات مغشوشة للتربح من الأزمة.

ووصف وزير التربية والتعليم، الأوضاع بعد تعطيل الدروس الخصوصية بالإدمان وتابع "المدمنين بتوع الدروس الخصوصية مش هيسكتوا مع إغلاق السناتر لأن أعراض إنسحاب المخدر مستمرة وهيبيعوا الوهم عبر الفيديوهات وأنا شفتها بنفسي والمشكلة أن الفيديوهات دى ممكن متكنش متوافقة مع فلسفة الوزارة وهذه هي مشكلة".

واستكمل "شوقى":"خلال فترة التعطيل لن يسمح بتدريس أى محتوى إلكتروني ألا بترخيص من الوزارة ومن يخالف ذلك سيتم إغلاق منصته الإلكترونية أياً كانت عبر الفيس أو قناة اليوتيوب أو غيرها ".

 

 

 


وزير التعليم

اخبار التعليم

طارق شوقى

اخبار مصر

التربية والتعليم

امتحانات التعليم

لميس الحديدى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

طارق شوقى: نسعى لإتاحة التطبيقات التعليمية مجاناً وسنعلن المواد التعليمية الخميس

الإثنين، 16 مارس 2020 11:15 م

طارق شوقى: تمديد فترة الإجازة مجددا قرار الدولة وليس قرار وزيرا واحدا

الإثنين، 16 مارس 2020 10:52 م

طارق شوقى: التعليم التكنولوجى مكمل للمنظومة وليس بديلا للمدرسة والمعلم

الإثنين، 16 مارس 2020 10:25 م

فيديو.. طارق شوقى:منصات تعليمية شبيهه بـ"فيس بوك" فى جميع المدارس الأسبوع الجارى

الإثنين، 16 مارس 2020 10:03 م

طارق شوقى: عودة دور مصر لريادة الأمة العربية لن يأتى إلا بالعلم

الإثنين، 16 مارس 2020 03:37 م

طارق شوقي: التعليم مُستمر والامتحانات في موعدها.. ومنعنا التجمعات فقط

السبت، 14 مارس 2020 10:47 م

طارق شوقى: دفعنا ثمنا غاليا للشائعات والجروبات المضللة والدولة تعمل بشفافية

الخميس، 12 مارس 2020 07:54 م

طارق شوقى: المنظومة التعليمية فى مصر لا تدار بمطالب السوشيال ميديا

الإثنين، 09 مارس 2020 11:16 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
إيقاف7 أسواق أسبوعية بـ7 أحياء ومدن بالجيزة بسبب كورونا

إيقاف7 أسواق أسبوعية بـ7 أحياء ومدن بالجيزة بسبب كورونا

عقوبات مغلظة لمواجهة محاولات العبث بالأثار والقيام بأفعال مخالفة للآداب فيها

عقوبات مغلظة لمواجهة محاولات العبث بالأثار والقيام بأفعال مخالفة للآداب فيها

"التعليم": السماح لطلاب المدارس الداخلية بالمغادرة والعودة لمنازلهم

"التعليم": السماح لطلاب المدارس الداخلية بالمغادرة والعودة لمنازلهم

بشائر بالموازنة الجديدة.. اعرف خطة المالية لتحسين أجور العاملين بالدولة

بشائر بالموازنة الجديدة.. اعرف خطة المالية لتحسين أجور العاملين بالدولة

الداخلية تجرى اليوم قرعة الحج بأسيوط والقليوبية وبنى سويف والإسكندرية والسويس

الداخلية تجرى اليوم قرعة الحج بأسيوط والقليوبية وبنى سويف والإسكندرية والسويس

التعليم: بدء تأليف كتاب القيم والأخلاق الجديد لطلاب الابتدائية

التعليم: بدء تأليف كتاب القيم والأخلاق الجديد لطلاب الابتدائية

فيديو وصور.. "طفل الجردل" حديث السوشيال ميديا بعد إجادته الغناء

فيديو وصور.. "طفل الجردل" حديث السوشيال ميديا بعد إجادته الغناء

الكهرباء: الخبراء الروس يمارسون عملهم بالضبعة وكشف طبى لهم كل 14 يوما

الكهرباء: الخبراء الروس يمارسون عملهم بالضبعة وكشف طبى لهم كل 14 يوما

أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: لدينا رصيد كبير من السلع يكفى لشهور طويلة

أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: لدينا رصيد كبير من السلع يكفى لشهور طويلة

وزير التعليم يكشف خطة الوزارة فى التعامل مع أزمة كورونا

وزير التعليم يكشف خطة الوزارة فى التعامل مع أزمة كورونا

بعد تعطيل الدراسة.. اعرف إزاى تدخل على بنك المعرفة.. فيديو

بعد تعطيل الدراسة.. اعرف إزاى تدخل على بنك المعرفة.. فيديو

الأوقاف تتخذ حزمة من الإجراءات الوقائية ضد كورونا.. تحظر السلام باليد فى دواوينها ومنع تقبيل يد رموزها والوالدين.. حظر العزاء وعقد القران بدور المناسبات والاختبارات والدورات.. غلق الأضرحة والحسين والسيدة زينب

الأوقاف تتخذ حزمة من الإجراءات الوقائية ضد كورونا.. تحظر السلام باليد فى دواوينها ومنع تقبيل يد رموزها والوالدين.. حظر العزاء وعقد القران بدور المناسبات والاختبارات والدورات.. غلق الأضرحة والحسين والسيدة زينب

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة