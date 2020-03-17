اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 مارس 2020 06:52 م
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ضبط 55 طن سلع غذائية تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بالقليوبية

الثلاثاء، 17 مارس 2020 06:45 م
ضبط 55 طن سلع غذائية تم تخزينها لحجبها عن التداول بالأسواق بالقليوبية سلع غذائية - أرشيفية
القليوبية نيفين طه

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تمكنت مباحث التموين بالقليوبية، من ضبط مخزن غير مرخص تابع لإحدى شركات السلع الغذائية بدائرة قسم الخصوص لحيازته 55 طن من السلع الغذائية ومليون عبوة مشروبات سريعة التحضير وسلع متنوعة، وذلك لقيامه بتخزينها بغرض حجبها عن التداول بالأسواق ورفع أسعارها تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

كان قد تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث تموين القليوبية بضبط مخزن للسلع الغذائية بمدينة الخصوص وعثر به علي 55.5 طن سلع غذائية ومليون عبوة مشروبات سريعة التحضير مخبأة بالمخزن.

كما تم ضبط بقال تموينى بالخانكة لقيامه بتجميع 2 طن و800 كيلو سكر تمويني و300 عبوة بهدف الإتجار بها في السوق السوداء وبيعها بأزيد من السعر الرسمي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وتولت النيابة التحقيق.

كما تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية، من القبض على مدير مسئول محطة تموين سيارات بالقناطر الخيرية لتجميعه كمية من السولار دون التعاقد مع الجهات المختصة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، حيث تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العميد العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، بضبط المدير المسئول عن محطة لتموين السيارات بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية لتجميعه 44000 لتر "سولار بنزين 92" دون التعاقد مع الجهات المختصة قدرت بقيمة مالية 311500 جنيهاً تقريباً.

وفى سياق متصل، ضبطت مباحث التموين بمديرية أمن القليوبية كمية من اللحوم غير الصالحة للاستهلاك الآدامى وأكثر من 8 أطنان مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، وتم التحفظ على المضبوطات وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية إخطارا من العقيد أحمد عبدالعليم رئيس مباحث التموين بالقليوبية، بضبط المدير المسئول عن مصنع بدائرة مركز شرطة شبين القناطر، لحيازته (8,350 طن "سكر حر، دقيق فاخر، عسل جلوكوز، سميد"، مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر غير مطابقة للمواصفات القياسية، وكذا عدد 1100 عبوة "حلويات شرقية"منتج نهائى معبأة داخل عبوات مختلفة الأحجام .

 


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