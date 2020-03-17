ضبط تروسيكل محمل بـ15 جوال دقيق غير مصرح بتداوله قبل بيعه بالسوق السوداء بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

صرح العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، أنه فى ضوء محاربة جشع التجار ومحاولة استغلال الأحداث العالمية لتخزين المواد الغذائية، تمت مواصلة واستكمال الحملات اليومية لخدمة المواطنين، حيث تمكن على عثمان نائب رئيس المركز من ضبط تروسيكل محمل بـ15 جوال دقيق 82% منه غير مصرح بتداولها فى الأسواق، وذلك زنة الجوال 50 كيلو بإجمالى 2 طن وربع، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك المخالفات.

وأضاف رئيس مركز ومدينة أرمنت – فى بيان صحفى – أنه بفحص تلك المركبة تبين أن قائد المركبة يدعى "رمضان.ح.ع"، وهو مقيم بحوض العسل بأرمنت مركز الأقصر يقود تروسيكل رقم 216761، حيث أنه كان يزمع بيع هذا الدقيق فى السوق السوداء، كما تم إبلاغ إدارة التموين بالمركز وتم إحتجاز الدقيق بديوان مركز أرمنت، وجارى عرض المتهم على النيابة العامة.

وكان الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، صرح أنه بناءاً على تعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تحركت حملة مكبرة ومكثفة برئاسته للمرور على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية وفرع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية وشركة المطاحن وشركات المستلزمات الطبية، وذلك على مدار الساعات الماضية.

وأضاف وكيل تموين الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن الحملات خرجت برفقة رجال إدارة التجارة الداخلية وإدارة الرقابة التموينية والطب البيطرى والإدارات التابعة للمديرية، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 127 محضرا ومخالفة تموينية، وذلك عن الفترة من 15/3/2020 وحتى 16 /3 /2020.

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وتحرير 23 مخالفة ومحضر لتوقف مخبز بلدي، وتصرف فى نصف طن دقيق مخابز، وعدم إعلان أسعار بمشروع جمعيتي وتجار تموين، وعدم وجود قائمة، كما شملت تحرير 35 مخالفة عدم إعلان عن الأسعار بالمخالفة للقرار 330 لسنة 2019، و5 إدارة منشأة بدون ترخيص، و4 سلع منتهية الصلاحية (لحوم وفراخ وكبده وعصائر ومياه غازية ومياه معدنية وخضار مشكل وجبن ابيض وجبن رومى )، و4 عدم وجود سجلات بمخبز بلدى، و2 ضبط عدد طن دقيق مدعم مخابز بلدية، و9 عدم وجود شهادة صحية، و7 عدم نظافة مخبز بلدي، و5 إنتاج خبز ناقص الوزن، و9 ذبح خارج السخانة، و4 عدم وجود ميزان حساس، و11 خبز غير مطابق المواصفات، وتم تحرير محاضر بالمخالفات وتم عرضها على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين.