اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 مارس 2020 10:35 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

ضبط تروسيكل محمل بـ15 جوال دقيق غير مصرح بتداوله قبل بيعه بالسوق السوداء بالأقصر

الثلاثاء، 17 مارس 2020 09:05 م
ضبط تروسيكل محمل بـ15 جوال دقيق غير مصرح بتداوله قبل بيعه بالسوق السوداء بالأقصر دقيق - أرشيفية
الأقصر – أحمد مرعى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

صرح العميد عبد الله عاشور رئيس مركز ومدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، اليوم الثلاثاء، أنه فى ضوء محاربة جشع التجار ومحاولة استغلال الأحداث العالمية لتخزين المواد الغذائية، تمت مواصلة واستكمال الحملات اليومية لخدمة المواطنين، حيث تمكن على عثمان نائب رئيس المركز من ضبط تروسيكل محمل بـ15 جوال دقيق 82% منه غير مصرح بتداولها فى الأسواق، وذلك زنة الجوال 50 كيلو بإجمالى 2 طن وربع، وجارى إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه تلك المخالفات.

 

وأضاف رئيس مركز ومدينة أرمنت – فى بيان صحفى – أنه بفحص تلك المركبة تبين أن قائد المركبة يدعى "رمضان.ح.ع"، وهو مقيم بحوض العسل بأرمنت مركز الأقصر يقود تروسيكل رقم 216761، حيث أنه كان يزمع بيع هذا الدقيق فى السوق السوداء، كما تم إبلاغ إدارة التموين بالمركز وتم إحتجاز الدقيق بديوان مركز أرمنت، وجارى عرض المتهم على النيابة العامة.

 

وكان الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الأقصر، صرح أنه بناءاً على تعليمات الدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، وتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، تحركت حملة مكبرة ومكثفة برئاسته للمرور على المخابز البلدية والأسواق والمحلات التجارية وفرع الشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية وشركة المطاحن وشركات المستلزمات الطبية، وذلك على مدار الساعات الماضية.

 

وأضاف وكيل تموين الأقصر لـ"اليوم السابع"، أن الحملات خرجت برفقة رجال إدارة التجارة الداخلية وإدارة الرقابة التموينية والطب البيطرى والإدارات التابعة للمديرية، وأسفرت الحملة عن تحرير عدد 127 محضرا ومخالفة تموينية، وذلك عن الفترة من 15/3/2020 وحتى 16 /3 /2020.

 

وأسفرت تلك الحملات عن ضبط وتحرير 23 مخالفة ومحضر لتوقف مخبز بلدي، وتصرف فى نصف طن دقيق مخابز، وعدم إعلان أسعار بمشروع جمعيتي وتجار تموين، وعدم وجود قائمة، كما شملت تحرير 35 مخالفة عدم إعلان عن الأسعار بالمخالفة للقرار 330 لسنة 2019، و5 إدارة منشأة بدون ترخيص، و4 سلع منتهية الصلاحية (لحوم وفراخ وكبده وعصائر ومياه غازية ومياه معدنية وخضار مشكل وجبن ابيض وجبن رومى )، و4 عدم وجود سجلات بمخبز بلدى، و2 ضبط عدد طن دقيق مدعم مخابز بلدية، و9 عدم وجود شهادة صحية، و7 عدم نظافة مخبز بلدي، و5 إنتاج خبز ناقص الوزن، و9 ذبح خارج السخانة، و4 عدم وجود ميزان حساس، و11 خبز غير مطابق المواصفات، وتم تحرير محاضر بالمخالفات وتم عرضها على النيابة العامة لإتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المتهمين.

 

 


الاقصر

اخبار الاقصر

مخالفات تموينية

اخبار مصر اليوم

ضبط 15 جوال دقيق بلدى بالاقصر

مدينة ارمنت

جشع التجار بالاقصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أعلى سعر فائدة فى مصر.. البنك الأهلى يؤكد تثبيت عائد شهادات الادخار

أعلى سعر فائدة فى مصر.. البنك الأهلى يؤكد تثبيت عائد شهادات الادخار

"خطة كورونا".. البنك المركزى يوجه بعقد اجتماعات البنوك عبر الفيديو

"خطة كورونا".. البنك المركزى يوجه بعقد اجتماعات البنوك عبر الفيديو

"الداخلية" تنتفض ضد محتكرى السلع الغذائية تزامنا مع أزمة كورونا.. ضبط أطنان أغذية خزنها تجار ومواطنين لرفع سعرها.. التحفظ على كمامات مجهولة المصدر.. والقبض على أشخاص يرفعون أسعار أدوات التطهير والتعقيم.. فيديو

"الداخلية" تنتفض ضد محتكرى السلع الغذائية تزامنا مع أزمة كورونا.. ضبط أطنان أغذية خزنها تجار ومواطنين لرفع سعرها.. التحفظ على كمامات مجهولة المصدر.. والقبض على أشخاص يرفعون أسعار أدوات التطهير والتعقيم.. فيديو

أخبار مصر اليوم.. خفض سعر الغاز الطبيعي عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية

أخبار مصر اليوم.. خفض سعر الغاز الطبيعي عند 4,5 دولار لكل مليون وحدة حرارية

محكمة أمن الدولة الأردنية تفرج عن 1500 موقوف

محكمة أمن الدولة الأردنية تفرج عن 1500 موقوف

وزارة التجارة تقرر منع تصدير الكحول ومشتقاته لتوفيره للسوق الداخلى

وزارة التجارة تقرر منع تصدير الكحول ومشتقاته لتوفيره للسوق الداخلى

بوست على فيس بوك عن فيروس كورونا يقود مواطنين للحبس.. ضبط طالب حرض الأطباء على عدم التعامل مع المصابين وتهكم على الإجراءات المتخذة من الدولة لمجابهة الفيروس.. وسقوط 3 أشخاص نشروا أخبارا مغلوطة عبر صفحاتهم

بوست على فيس بوك عن فيروس كورونا يقود مواطنين للحبس.. ضبط طالب حرض الأطباء على عدم التعامل مع المصابين وتهكم على الإجراءات المتخذة من الدولة لمجابهة الفيروس.. وسقوط 3 أشخاص نشروا أخبارا مغلوطة عبر صفحاتهم

أول ظهور لنيللى كريم بـ"الجبس" بعد سقوطها من فوق دراجة بخارية

أول ظهور لنيللى كريم بـ"الجبس" بعد سقوطها من فوق دراجة بخارية

الأردن يعطل القطاعين العام والخاص ويوقف طباعة الصحف الورقية بسبب كورونا

الأردن يعطل القطاعين العام والخاص ويوقف طباعة الصحف الورقية بسبب كورونا

التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين.. صور

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين.. صور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 وعيار 24 بـ179.16ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 وعيار 24 بـ179.16ريال سعودى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة