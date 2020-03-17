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صور.. محافظ جنوب سيناء يخضع للفحص ضد كورونا قبل دخول ديوان المحافظة

الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:12 م
صور.. محافظ جنوب سيناء يخضع للفحص ضد كورونا قبل دخول ديوان المحافظة محافظ جنوب سيناء يخضع للفحص قبل دخول المحافظة
كتب على عبد الرحمن وفايزة مرسال

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نشرت وزارة التنمية المحلية، صور للإجراءات الوقائية التي اتخذتها محافظة جنوب سيناء ، للوقاية من فيروس كورونا، حيث بدأت المحافظة فى فحص أي مواطن أو موظف يدخل ديوان عام المحافظة.

وظهر فى الصور اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أثناء دخوله لديوان عام المحافظة وهو يخضع للفحص مع العاملين بالمحافظة، كما تابع فودة تعليق لافتات وملصقات التوعية الخاصة بالوقاية من فيروس كورونا.

يذكر أن اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، وجه المحافظات بمتابعة الإجراءات الاحترازية والوقائية الواجب اتخاذها لمجابهة فيروس الكورونا، وتضمنت التوجيهات ضرورة اتخاذ كافة الإجراءات للتأكد من تطهير مبني المحافظة والمباني الملحقة والتابعة بالمراكز والمدن ووضع مطهرات فى أماكن ظاهرة والتنبيه على العاملين بإجراءات التطهير والوقاية.

وطالب شعراوى من المحافظين بضرورة التأكد من تواجد الملصقات وإرشادات التوعية فى الأماكن العامة والاستمرار فى توزيعها على الجهات التابعة والمدراس والجامعات، مشيرًا إلى أهمية الاستمرار فى فتح غرف العمليات بالمحافظات والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الازمات بالوزارة وإبلاغها فوراً بأى اشتباه فى حالات مصابين جديدة أو أى إجراءات يتم اتخاذها للوقاية.

وفيما يخص المساجد الأهلية التى تتبع المحافظة فيتم اتخاذ مجموعة من الإجراءات منها أن يتم تطهير المساجد العادية والصغيرة قبل وبعد صلاه الجمعة، وكذا تطهير المساجد التى يتردد عليها أعداد كبيرة من المصليين عقب كل صلاه.

وفيما يتعلق بالكنائس والأديرة طالب وزير التنمية المحلية بضرورة أن يتم التنسيق مع مسئولي الكنيسة بالمحافظة للتأكد من التطهير الدورى يوميا لها وكذا المرور المستمر على المدارس والمستشفيات للتأكيد على النظافة واتخاذ التدابير الوقائية والتوعية.

كما وجه اللواء محمود شعراوي المحافظين بضرورة إبراز كافة الإجراءات الوقائية، كما طالب وزير التنمية المحلية المحافظين بعقد اجتماعات مستمرة مع القيادات التنفيذية والخدمية بالمحافظة لمتابعة تطورات الموقف ورفع درجة الاستعداد لمتابعة ومديري المديريات المختلفة بالمحافظات للوقوف على التطورات.

اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء
اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء

 

ديوان محافظة جنوب سيناء
ديوان محافظة جنوب سيناء

 

فحص زوار ديوان محافظة جنوب سيناء
فحص زوار ديوان محافظة جنوب سيناء

 

محافظ جنوب سيناء يخضع للفحص قبل دخول المحافظة
محافظ جنوب سيناء يخضع للفحص قبل دخول المحافظة

 

محافظ جنوب سيناء يقرأ إجراءات الوقاية من كورونا
محافظ جنوب سيناء يقرأ إجراءات الوقاية من كورونا

 


التنمية المحلية

جنوب سيناء

محافظة جنوب سيناء

اخبار مصر

كورونا

فيروس كورونا

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