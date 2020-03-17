اليوم السابع
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صور.. لجنة انتخابات "المحامين" تتسلم أحراز نتائج قنا وكفر الشيخ

الثلاثاء، 17 مارس 2020 11:55 ص
صور.. لجنة انتخابات "المحامين" تتسلم أحراز نتائج قنا وكفر الشيخ
كتب محمد السيد - تصوير خالد كامل

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تسلمت اللجنة العامة المشرفة على انتخابات النقابة العامة للمحامين ، ظهر اليوم الثلاثاء، أحراز نتائج فرز الانتخابات التى أجريت على منصب النقيب وأعضاء المجلس لمحافظة قنا  وكفر الشيخ وشمال الجيزة، وسط تكثيف من قبل قوات الأمن التى أشرفت على عملية استلام الأحراز للجنة.
 
يذكر أنه كان يتنافس فى الانتخابات على منصب النقيب 18 مرشحًا و95 مرشحًا لعضوية مجلس النقابة عن استئناف القاهرة، و7 عن استئناف الإسكندرية و4 عن استئناف بنى سويف، و8 عن استئناف الإسماعيلية، و10 عن استئناف أسيوط و12 عن استئناف المنصورة و9 عن استئناف قنا و15 عن استئناف طنطا و16 الإدارات القانونية، ليكون إجمالى عدد المرشحين 194 مرشحًا.
 
كانت النقابة العامة للمحامين، قد أكدت من قبل أن النيابة الإدارية  تسلمت جميع الأحراز الخاصة بالانتخابات، مضيفة أن جميع اللجان على مستوى الجمهورية مستعدة لاستقبال الناخبين، وإجراء الانتخابات .
 
وأضافت النقابة  أن جميع الصناديق بالنقيب العام والإدارات القانونية ومحاكم الاستئناف والتذاكر الانتحابية قد تم تسليمها إلى جميع النقابات الفرعية على مستوى الجمهورية، متابعة :"بلغت عدد اللجان الخاصة بصناديق الاقتراع على مستوى الجمهورية 467 لجنة، ففي النقابة العامة للمحامين، ومحكمة شمال القاهرة، ومحكمة مصر الجديدة 42 لجنة، وجنوب القاهرة 24 لجنة، والقاهرة الجديدة 21، وحلوان 15، شمال الجيزة 21، وجنوب الجيزة 36، شمال سيناء لجنة واحدة، وجنوب سيناء لجنتين، وفي بورسعيد 4 لجان، وبالإسماعيلية 4 أيضا، وبالسويس 3، ودمياط 7، وجنوب القليوبية 15، وشمال القليوبية 9 لجان، والمنوفية 16، وطنطا 11، والمحلة الكبرى 9 لجان، وشمال الشرقية 11، وجنوب الشرقية 16، وبكفر الشيخ 14، وشمال الدقهلية 8، وجنوب الدقهلية 16، وشمال البحيرة 14، وجنوب البحيرة 10، وشرق الإسكندرية 30، وغرب الإسكندرية 12، ومرسى مطروح لجنة واحدة".
 
وتابعت :"في نقابات الصعيد، الفيوم 7 لجان، وبني سويف 11، والمنيا 15، والوادي الجديد لجنتان، وشمال أسيوط 7، وجنوب أسيوط 10، وسوهاج 14، وقنا 12، والأقصر 5، وأسوان 6، والبحر الأحمر 4 لجان".
 
وأعلنت النيابة الادارية تعليماتها الخاصة بانتخابات نقابة المحامين، حيث أكدت أن عمليات التصويت ستبدأ فى تمام الساعة التاسعة صباحاً وتنتهي فى تمام الخامسة مساءاً، ثم يتم غلق الابواب وفى حالة وجود ناخبين داخل جمعية الانتخابات المحددة يسمح لهم بالتصويت، ويستمر التصويت حتي تمام الانتهاء من ادلائهم بأصواتهم.
 
وقالت النيابة في تعليماتها، إن الناخب الذي له حق التصويت وهو المدرج اسمه بكشوف الناخبين ( نموذ رقم 1 انتخابات ) فقط ويشترط حضوره شخصياً للإدلاء بصوته مع تقديم كارنيه النقابة بالأضافة الى بطاقة الرقم القومي أوجواز السفر المميكن .
 
وجاء في التعليمات أنه سيتم تسليم الناخب عدد 3 بطاقات انتخابية للمستويات النقابية المختلفة على أن يتم وضع كل بطاقة بعد الادلاء بالصوت فى الصندوق الخاص بكل منها , وعلى السيد رئيس اللجنة وأمينها التحقق من ذلك، ويتعين توقيع كل من الناخب وأمين اللجنة بكشوف الناخبين قرين أسم الناخب في الخانة المخصصة بكل منهما.
 
وأشارت إلى أنه يحق للناخب اختيار أي 25 مرشحاً من بطاقة انتخاب محاكم الاستئناف والمقسمة الى 8 محاكم استئناف دون التقيد بنصاب معين من كل محكمة ولا يعد الصوت باطلاً فى تللك الحالة , يتعين على الناخب عقب الادلاء بصوته غمز سبابة اليد اليميني بالحبر الفسفورى المخصص لذلك.
 
كما أكدت النيابة أنه ستحرر محضران وكشف للعملية الانتخابية الأول باجراءات فتح وغلق اللجنة الفرعية ( نموذج رقم 2 انتخابات )، والثاني اجراءات فرز ورصد نتيجة صناديق اقتراع اللجنة ( نموذج رقم 3 انتخابات )، والكشف بفرز صناديق اقتراع اللجنة الفرعية ( نموذج رقم 4 انتخابات ) .
 
كما أكدت النيابة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين، أنه عقب الانتهاء من اجراءات الفرز يتوجه المستشار رئيس اللجنة الفرعية الى رئيس اللجنة العامة وبرفقته كافة مشتملات العملية الانتخابية حيث يتقدم للسيد المستشار رئيس اللجنة العامة بمحضر اجراءات الفتح والغلق ( نموذج رقم 2 انتخابات ) ومحضر إجراءات فرز ورصد النتيجة (نموذج رقم 3 انتخابات ) مراجعتها وتغذية الحاسب الالي بالبيانات لتجميع النتيجة بالبرنامج المعد لذلك.
 
 
تشديدات أمنية ووصول نتائج الفرز إلى نقابة المحامين لإعلان النتائج (1)
 

 

تشديدات أمنية ووصول نتائج الفرز إلى نقابة المحامين لإعلان النتائج (2)
 

 

تشديدات أمنية ووصول نتائج الفرز إلى نقابة المحامين لإعلان النتائج (3)
 

 

تشديدات أمنية ووصول نتائج الفرز إلى نقابة المحامين لإعلان النتائج (4)
 

 

تشديدات أمنية ووصول نتائج الفرز إلى نقابة المحامين لإعلان النتائج (5)
 

 

تشديدات أمنية ووصول نتائج الفرز إلى نقابة المحامين لإعلان النتائج (6)
 

 

تشديدات أمنية ووصول نتائج الفرز إلى نقابة المحامين لإعلان النتائج (7)
 

 

تشديدات أمنية ووصول نتائج الفرز إلى نقابة المحامين لإعلان النتائج (8)
 

 

تشديدات أمنية ووصول نتائج الفرز إلى نقابة المحامين لإعلان النتائج (9)
 

 

تشديدات أمنية ووصول نتائج الفرز إلى نقابة المحامين لإعلان النتائج (10)
 

 

تشديدات أمنية ووصول نتائج الفرز إلى نقابة المحامين لإعلان النتائج (11)
 

 

تشديدات أمنية ووصول نتائج الفرز إلى نقابة المحامين لإعلان النتائج (12)
 

 

تشديدات أمنية ووصول نتائج الفرز إلى نقابة المحامين لإعلان النتائج (13)
 

 

تشديدات أمنية ووصول نتائج الفرز إلى نقابة المحامين لإعلان النتائج (14)
 

 

تشديدات أمنية ووصول نتائج الفرز إلى نقابة المحامين لإعلان النتائج (15)
 

 

تشديدات أمنية ووصول نتائج الفرز إلى نقابة المحامين لإعلان النتائج (16)
 

 

تشديدات أمنية ووصول نتائج الفرز إلى نقابة المحامين لإعلان النتائج (17)
 

 


نقابة المحامين

رجائى عطية

انتخابات المحامين

اخبار مصر

المحامين

النيابة الإدارية

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