صور.. فحص المترددين على ديوان محافظة القاهرة ونقل المشتبه بهم للمستشفيات

رصدت اليوم السابع إجراءات الوقاية التى اتخذتها محافظة القاهرة للكشف عن أى حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، حيث نشرت المحافظة أطباء عيادة التأمين الصحى على أبواب الديوان العام للمحافظة بميدان عابدين، للكشف على المترددين على الديوان العام من الموظفين أو المواطنين.

واستخدم الأطباء كاشف الحرارة، ويتم التعامل مع أى حالة يشتبه فيها بنقلها فورا إلى أقرب مستشفى للحميات، لاتخاذ الإجراءات اللازمة وعمل التحاليل للتأكد من الإصابة من عدمها.

ويتواجد بالديوان سيارة إسعاف مجهزة لنقل أى حالة، كما تم نشر أرقام المستشفيات التى تستقبل الحالات التى تشعر بأى أعراض، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة المعنية.

وتستمر أعمال التعقيم والتطهير بالمحافظة ودواوين الأحياء والمؤسسات الحكومية، مع نشر ملصقات للتوعية بأعراض فيروس كورونا، مع استمرار حملات التوعية على صفحات الأحياء والمحافظة على مواقع التواصل الاجتماعى، والتشديد فى تنفيذ إجراءات الوقاية من خلال تطهير الشوارع والدواوين العامة.

وكان اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة حظر الشيشة بمقاهى وكافيتريات العاصمة وجميع الأماكن العامة التى يتم تقديم الشيشة بها مؤكدًا أن المنشأة الغير ملتزمة بهذا القرار سيتم غلقها على الفور واتخاذ الاجراءات القانونية حيالها، وذلك حفاظًا على صحة المواطنين وللوقاية من انتشار فيروس كورونا.

ووجه محافظ القاهرة نوابه ورؤساء الاحياء بالتنسيق مع الجهات الأمنية لتنفيذ القرار بمنتهى الحزم حفاظًا على سلامة المواطنين.

كما قرر محافظ القاهرة، منع إقامة جميع الأسواق الأسبوعية بالعاصمة وذلك ضمن سلسلة من الإجراءات التى تتخذها المحافظة لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء بمنع التجمعات وفى إطار الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا .

وفى السياق وجه اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة بإلغاء نظام الحضور والانصراف بالبصمة الإلكترونية داخل ديوان عام المحافظة والجهات التابعة له كما تم تعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير وذلك ضمن عدد من الإجراءات التى اتخذتها محافظة القاهرة لتوفير بيئة عمل أمنة للموظفين بما يضمن سير العمل بفاعلية .