اليوم السابع
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صور.. شاهد أعمال التعقيم والتطهير للمساجد والمنشآت الصحية لمكافحة "فيروس كورونا"

الثلاثاء، 17 مارس 2020 02:00 ص
صور.. شاهد أعمال التعقيم والتطهير للمساجد والمنشآت الصحية لمكافحة "فيروس كورونا"
الأقصر – أحمد مرعى

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واصلت محافظة الأقصر، اليوم الإثنين، تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، للوقاية والتوعية بمخاطر الفيروس وكيفية الوقاية منه، إلى جانب تطبيق قرارات مجلس الوزراء بمنع التجمعات والأنشطة الجماعية، ومنع انتقال العدوى ومحاصرة الفيروس ومنعه من الانتشار، وذلك بتوجيهات السيد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وفى هذا الصدد قامت فرق الرش والتطهير بمديرية الصحة بالأقصر، بتطهير وتعقيم عدد من المباني الرئيسية والوحدات المحلية والمباني الحكومية المختلفة بالمحافظة، حيث قال وكيل وزارة الصحة بالأقصر الدكتور السيد عبدالجواد، أن عملية التطهير تأتي فى إطار مجهودات محافظة الأقصر لمجابهة فيروس كورونا المستجد من خلال تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والاحتياطات الوقائية المعتمدة، حرصا على سلامة العاملين والمواطنين المترددين على المباني الحكومية، وذلك في إطار تطبيق محافظة الأقصر للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وفى إدارات أوقاف أصفون ومدينة إسنا جنوب الأقصر، إنطلق رجال مديرية الأوقاف بقيادة الشيخ السيد محمد عبد الدايم وكيل الوزارة، فى أعمال تطهير وتعقيم المساجد بالقرى والنجوع، وذلك فى إطار تنفيذ تعليمات الوزارة وتحت رعاية الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف ورئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، حيث إنطلق أئمة المساجد فى حملة نظافة مكبرة، وذلك على مستوى المديرية تستهدف المساجد والمقار الإدارية التابعة للمديرية، حيث ويقول وكيل وزارة الأوقاف بالأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه تم العمل فى تلك الحملة تنفيذاً لتعليمات الوزارة والخاصة بتكثيف أعمال النظافة الخاصة بالمساجد، وذلك نظراً لكونها الملتقى الروحى والدينى والوطنى لكل أفراد المجتمع، وهذا الأمر إنما يستهدف الحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.

وأوضح الشيخ سيد محمد عبد الدايم، أنه بناء على ما ورد من تعليمات مشددة من قبل وزارة الأوقاف بقيادة الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف حول العمل بالمساجد وصلاة الجمعة، وغيرها فى إطار مكافحة والوقاية من فيروس كورونا، تقرر أن يتم عقد اجتماعات من قبل مديرى الإدارات مع كافة الأئمة والعاملين بالمساجد لإبلاغهم بعدة تعليمات فى هذا الشأن، مضيفاً أنه تم إبلاغ الأئمة والعاملين بالمساجد بعدة قرارات وتشمل ما يلى:- (قصر عمل المساجد على الصلاة وخطبة الجمعة وألا تزيد خطبة الجمعة عن خمس عشرة دقيقة ولا يزيد وقت الانتظار بين الأذان والإقامة عن خمس دقائق فى المغرب وعشر دقائق فى باقى الصلوات، مع العناية الفائقة بنظافة المساجد - مع التنبيه على الأئمة بالمساجد التى بها ساحات مفتوحة ويمكن إقامة الجمعة بها أسوة بما يتم فى صلاة العيد بساحات المساجد الكبرى، سواء أكانت الساحة ملحقة بالمسجد أم قريبة منه، من خلال التنسيق مع الجهات المعنية فى الدولة لتحديد الأماكن المفتوحة التى تصلح لإقامة الجمعة بها بعد موافقة رئيس القطاع الدينى بالوزارة).

شاهد الأقصر تواصل أعمال التعقيم والتطهير للمساجد والمنشآت الصحية (4)
شاهد الأقصر تواصل أعمال التعقيم والتطهير للمساجد والمنشآت الصحية (4)

 

شاهد الأقصر تواصل أعمال التعقيم والتطهير للمساجد والمنشآت الصحية (2)
شاهد الأقصر تواصل أعمال التعقيم والتطهير للمساجد والمنشآت الصحية (2)

 

شاهد الأقصر تواصل أعمال التعقيم والتطهير للمساجد والمنشآت الصحية (1)
شاهد الأقصر تواصل أعمال التعقيم والتطهير للمساجد والمنشآت الصحية (1)

 

شاهد الأقصر تواصل أعمال التعقيم والتطهير للمساجد والمنشآت الصحية (5)
شاهد الأقصر تواصل أعمال التعقيم والتطهير للمساجد والمنشآت الصحية (5)

 

شاهد الأقصر تواصل أعمال التعقيم والتطهير للمساجد والمنشآت الصحية (3)
شاهد الأقصر تواصل أعمال التعقيم والتطهير للمساجد والمنشآت الصحية (3)

 


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