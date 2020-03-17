صور.. سائحون يتوافدون على مكاتب مصر للطيران بالأقصر لحجز تذاكر العودة لبلادهم

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت محافظة الأقصر، صباح اليوم الثلاثاء، توافد عدد من الأفواج السياحية على مقرات شركات حجز الطيران التابعة للشركة المصرية للمطارات، وذلك لحجز تذاكر العودة لبلادهم قبل بدء سريان قرار رئاسة مجلس الوزراء بوقف حركة الطيران بدءاً من يوم الخميس المقبل وحتى 31 مارس الجارى، لمغاردة البلاد ضمن إجراءات المكافحة والوقاية من انتشار فيروس كورونا بمصر خلال الفترة المقبلة.

ويقول أسامة عبد الغنى مدير شركة سياحة بالأقصر، أنه توافد صباحاً السائحون من مختلف جنسيات العالم على مكاتب شركة مصر للطيران لحجز التذاكر للعودة لبلادهم ومغادرة مصر خلال الساعات المقبلة، وذلك بعد قرار الحكومة بتعليق الرحلات ووقف حركة الطيران بدءاً من ظهر الخميس المقبل، مؤكداً على أن رجال السياحة يساعدون كافة الأفواج السياحية فى تلك الخطوات لمغادرة مصر بناءاً على رغبة عدد كبير منهم فى تلك الساعات، ويجرى العمل على توفير اللازم لكافة السياح للتأكيد على أن مصر ترعى الجميع أثناء تواجدهم وخلال عودتهم لبلادهم فى تلك الظروف الإستثنائية التى يشهدها العالم.

وكان قد قال المهندس مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أنه تم تعليق حركة الطيران فى كافة المطارات المصرية بداية من ظهر يوم الخميس القادم، موضحا أن هذا التعليق سيستمر حتى يوم 31 مارس المقبل، وأن الهدف من هذا القرار منع انتشار فيروس كورونا.

فيما قال الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، إن قرار وقف الطيران سيبدأ تنفيذه بعد 3 أيام من الإعلان، بدءا من ظهر الخميس المقبل، وذلك لإتاحة الفرصة للموجودين فى الخارج للعودة، موضحاً أنه سيتم الكشف على كل العاملين بالقطاع، واستغلال فترة تعليق السياحة فى تعقيم الفنادق والمراكب، حيث إن الإصابات التى تم اكتشافها فى مصر كانت نتيجة الاختلاط بالأجانب أو عائدين من الغربة، مؤكدًا أنه لم يتم إغلاق أى متحف أو موقع اثرى نافيا جميع الشائعات التى تتداول فى هذا الشأن.

وأضاف أن 2000 زائر أجنبى كانوا أمس الإثنين فى معبد الكرنك بالأقصر، مشيرًا إلى أنه التقى اللواء عاطف مفتاح المشرف على المتحف المصرى الكبير لمراجعة الحملة الدعائية ونقل الآثار للمتحف وحفلة الافتتاح الخاصة بالمتحف، متابعا أن الوزارة ستكون جاهزة للافتتاح فى الموعد المحدد ولكن هناك ترقب لمستجدات الأحداث المحيطة.



الأفواج السياحية بالأقصر تتوافد بكثافة على مكاتب مصر للطيران



الأفواج السياحية بالأقصر تتوافد بكثافة على مكاتب مصر للطيران



الأفواج السياحية بالأقصر تتوافد بكثافة على مكاتب مصر للطيران



الأفواج السياحية بالأقصر تتوافد بكثافة على مكاتب مصر للطيران