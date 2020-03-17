صور.. رفع 10 أطنان مخلفات بقرية الحبيل فى الأقصر لمكافحة الأمراض والأوبئة

الأقصر – أحمد مرعى

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، حملة نظافة مكبرة لرفع التراكمات والمخلفات بشوارع قرية الحبيل، وذلك ضمن خطط المدن للحفاظ على النظافة وإزالة المخلفات والقمامة لحماية المواطنين من الأمراض والأوبئة، وذلك بقيادة اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، وبناء على توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بمواصلة الحملات اليومية للنظافة وإزالة المخلفات من كافة ومدن المحافظة خلال تلك الأيام ضمن الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا.

وأسفرت تلك الحملة التى قادها أحمد همام نائب رئيس المركز، ومحمد أحمد إبراهيم رئيس قرية الحبيل، عن رفع 10 أطنان من التراكمات والمخلفات من الطرق بقرية الحبيل، حيث يأتى ذلك فى إطار توجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وتعليمات محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية، بعمل حملات نظافة مستمرة بجميع شوارع المركز للوصول لأفضل خدمة تقدم للمواطن.

وكان قد صرح اللواء محمد صحصاح رئيس مركز ومدينة البياضية بمحافظة الأقصر، أنه تم الانتهاء من أعمال تعقيم وتطهير ديوان مجلس المدينة بالكامل، وذلك فى إطار تنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، للوقاية والتوعية بمخاطر الفيروس وكيفية الوقاية منه، إلى جانب تطبيق قرارات مجلس الوزراء بمنع التجمعات والأنشطة الجماعية، ومنع انتقال العدوى ومحاصرة الفيروس ومنعه من الانتشار، وذلك بتوجيهات السيد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر.

وأضاف رئيس مركز ومدينة البياضية فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه بعد الانتهاء من تعقيم وتطهير ديوان مجلس المدينة يجرى مواصلة الخطة الشاملة بالمدينة لتطهير كافة المبانى الخاصة بالإدارات المختلفة من تعليم وصحة وطب بيطرى وإسكان وخلافه لتطهيرها بالكامل، بجانب العمل بكافة الوحدات الصحية والمدارس والمستشفيات بالمدينة استكمالا للخطة، حيث أن تلك الإجراءات تأتي في إطار مكافحة الأمراض المعدية وتشديد الوقاية من فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة الموظفين والعاملين، وكذلك المترددين علي مجلس مدينة البياضية وجميع الإدارات التابعة للمجلس، حيث يقوم بها مجلس المدينة كإجراء احترازي وذلك بعقيم جميع أدوار المجلس مع مجموعة عمل متخصصين لتجنب العدوى بهذا الفيروس المستجد، وسوف يتم تعقيم كافة مجالس القري التابعة لمركز ومدينة البياضية.



رفع 10 أطنان مخلفات وتراكمات من الطرق بقرية الحبيل ضمن حملات النظافة