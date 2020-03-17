صور.. حملات مكبرة بمدينة زفتى لمنع تقديم "الشيشة" فى المقاهى

الغربية محمد طارق

شن مجلس مدينة زفتى حملة مكبرة بقيادة المحاسب احمد النحال رئيس مجلس مدينة زفتى ، بالتعاون مع العميد عمرو خلف مأمور قسم شرطة زفتى ، على الكافيهات والمقاهى وذلك لمنع تقديم الشيش بناء على التعليمات الصادرة من طارق رحمى محافظ الغربية .

شارك فى الحملة الرائد جورج عادل نائب المأمور والرائد أحمد رمزى رئيس القسم والنقيب اسامه المشد والرائد محمد ابو الخير ، مجاهد الدرف نائب رئيس المدينة ، وموظفى الاشغالات بالمجلس .

وقامت الحملة بالمرور على مراكز الدروس الخصوصية والكافيهات والسيبرات وصالات الجيم وقاعات الافراح ، وذلك لمنع التجمعات نطاق مدينة زفتى ، وكذلك المنع التام لتداول الشيش داخل الكافيهات وفحص الشهادات الصحية والاشتراطات الامنية وعوامل النظافة .

وكان طارق رحمى محافظ الغربية، اصدر قرارا بغلق جميع دور المناسبات وقاعات الأفراح حتى نهاية شهر مارس الجاري، نظرا الظروف الراهنة، والإجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة خطر فيروس كورونا، كما قرر المحافظ منع تقديم الوجبات والمشروبات داخل المطاعم والمقاهى ومنع تدخين الشيشة فى المقاهى.

كما أصدر قراراً لرؤساء المدن والاحياء بغلق المحلات التى لا تتبع تعليمات النظافه العامة، ورفع كافه الاشغالات والأسواق العشوائية وتطهير أماكنها وتطهير المبانى الحكومية والمساجد والكنائس ومداومة تهوية الغرف.

ومن ناحية أخرى، نفذت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الغربية خطة عمل تطهير مكاتب العاملين بديوان المديرية، بعد الانتهاء تماماً من انصراف جميع العاملين بالديوان، فى إطار خطة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمقاومة فيروس كورونا، والتى تمت مناقشتها اليوم بمكتب وكيل الوزارة مع أعضاء قسم الكيمياء بالتعليم الفنى الزراعي.



حملات مكبرة بمدينة زفتى لمنع تقديم الشيشة فى المقاهى



حملات مكبرة بمدينة زفتى لمنع تقديم الشيشة فى المقاهى



حملات مكبرة بمدينة زفتى لمنع تقديم الشيشة فى المقاهى