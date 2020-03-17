اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. تطهير المصالح الحكومية ببلقاس لمواجهة كورونا بعد وفاة الحالة الثانية

الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:00 م
صور.. تطهير المصالح الحكومية ببلقاس لمواجهة كورونا بعد وفاة الحالة الثانية إجراءات تعقيم المصالح الحكومية ببلقاس
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت الأجهزة التنفيذية بالدقهلية، حملة مكبرة بمدينة بلقاس، بالاشتراك بين مديرية الطب البيطرى ومديرية الصحة، لتطهير المنشآت الحيوية بالمدينة، وذلك عقب إعلان وفاة الحالة الثانية جراء الاصابة بفيروس كورونا المستجد.

وكلف الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية فريق التقصى الوبائى للطب البيطرى للاكتشاف المبكر عن حالات الاشتباه وذلك بالتنسيق مع مديرية الصحة، واتخاذ الاجراءات الصحية الفورية، وتطبيق قواعد الأمان الحيوى من خلال تطهير المنشآت الحكومية ذات الكثافة العددية العالية باستخدام مطهرات ومواتير رش مخصصة لذلك بالإضافة إلى المستشفيات والمساجد عقب كل صلاة والمواقف العمومية وأماكن التجمهر فى مختلف مراكز المحافظة، وقد تم تطهير خمسة مساجد ببلقاس، ومستشفى بلقاس العام و قسم شرطة بلقاس.

وقرر الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، تنفيذ حملات بالتزامن على الصيدليات لتسديد الرقابة لعدم المغالاة فى بيع المنظفات للمواطنين، بعد ارتفاع أسعارها فى العديد من المراكز، كما شدد المحافظ على رؤساء مجالس المدن بمعايير التطهير، وأصدر توجيهات بحذر التجمعات والأسواق الاسبوعية تمام .

وعن تنفيذ قرار رئيس الوزراء بتخفيض العمالة فى المصالح الحكومية انه يتم تطبيقه بعد دراسة أوضاع كل مصلحة على حدة، ومن المقرر عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية اجتماع مع جميع الاجهزة التنفيذية بالمحافظة ظهر اليوم، وتقيم الوضع واتخاذ الإجراءات اللازمة وبالمناسبة، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، والاستماع إلى تقرير مديرية الصحة عن الحالات المشتبه فيه.

يذكر بأن أعلنت وزارة الصحة، وفاة ثانى ضحية لفيروس كورونا بمحافظة الدقهلية، وهو رجل يبلغ من العمر 50 سنة، وتم اكتشاف إصابته منذ يومين، وتوفى أثناء تواجده فى العزل الصحى بمستشفى أبوخليفة بالإسماعيلية.

وكشفت مصادر بمديرية الصحة بالدقهلية أن المتوفى بفيروس كورونا كان مقيم بمدينة بلقاس، وانتقل آلية الفيروس، حال مخالطته لأحد أقاربه القادمين من أوروبا وتبين أنه يحمل الفيروس .

تطهير-المصالح-الحكومية-ببلقاس-لمواجهة-كورونا-فى-الدقهلية-بعد-وفاة-الحالة-الثانية-(1)
 

 

تطهير-المصالح-الحكومية-ببلقاس-لمواجهة-كورونا-فى-الدقهلية-بعد-وفاة-الحالة-الثانية-(2)
 

 

تطهير-المصالح-الحكومية-ببلقاس-لمواجهة-كورونا-فى-الدقهلية-بعد-وفاة-الحالة-الثانية-(3)
 

 

تطهير-المصالح-الحكومية-ببلقاس-لمواجهة-كورونا-فى-الدقهلية-بعد-وفاة-الحالة-الثانية-(4)
 

 

تطهير-المصالح-الحكومية-ببلقاس-لمواجهة-كورونا-فى-الدقهلية-بعد-وفاة-الحالة-الثانية-(5)
 

 

تطهير-المصالح-الحكومية-ببلقاس-لمواجهة-كورونا-فى-الدقهلية-بعد-وفاة-الحالة-الثانية-(6)
 

 

تطهير-المصالح-الحكومية-ببلقاس-لمواجهة-كورونا-فى-الدقهلية-بعد-وفاة-الحالة-الثانية-(7)
 

 

تطهير-المصالح-الحكومية-ببلقاس-لمواجهة-كورونا-فى-الدقهلية-بعد-وفاة-الحالة-الثانية-(8)
 

 

تطهير-المصالح-الحكومية-ببلقاس-لمواجهة-كورونا-فى-الدقهلية-بعد-وفاة-الحالة-الثانية-(9)
 

 

تطهير-المصالح-الحكومية-ببلقاس-لمواجهة-كورونا-فى-الدقهلية-بعد-وفاة-الحالة-الثانية-(10)
 

 

تطهير-المصالح-الحكومية-ببلقاس-لمواجهة-كورونا-فى-الدقهلية-بعد-وفاة-الحالة-الثانية-(11)
 

 

تطهير-المصالح-الحكومية-ببلقاس-لمواجهة-كورونا-فى-الدقهلية-بعد-وفاة-الحالة-الثانية-(12)
 

 

تطهير-المصالح-الحكومية-ببلقاس-لمواجهة-كورونا-فى-الدقهلية-بعد-وفاة-الحالة-الثانية-(13)
 

 


بلقاس

الدقهلية

الكورونا فى الدقهلية

الكورونا فى بلقاس

مدينة بلقاس

محافظة الدقهلية

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحة: أسرة سيدة الدقهلية تبين إيجابية تحاليلهم بكورونا.. أبرز قضايا التوك شو

الثلاثاء، 17 مارس 2020 04:00 ص

فيديو.. متحدث الصحة: محافظات الدقهلية والمنيا ودمياط الأكثر إصابة بكورونا

الإثنين، 16 مارس 2020 11:32 م

الصحة: تسجيل 40 حالة جديدة بفيروس كورونا المستجد ليرتفع العدد لـ166 حالة و4 وفيات.. وتؤكد: اتخاذ إجراءات وقائية مشددة بمحافظات الدقهلية والمنيا ودمياط.. وانتهاء الحجر الصحى لـ 2752 عاملا بمقر عمل الخبير الكندى

الإثنين، 16 مارس 2020 11:32 م

وزيرة الصحة: حصرنا 300 أسرة فى الدقهلية ويخضعون الآن للحجر الصحى

الإثنين، 16 مارس 2020 10:58 م

وزيرة الصحة: أسرة سيدة الدقهلية تبين إيجابية تحاليلهم بفيروس كورونا

الإثنين، 16 مارس 2020 10:38 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين.. صور

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين.. صور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 وعيار 24 بـ179.16ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 وعيار 24 بـ179.16ريال سعودى

الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

نقابة الأسنان: تأجيل الانتخابات صعب.. وتغيير مقرات التصويت بالمحافظات لتجنب عدوى كورونا

نقابة الأسنان: تأجيل الانتخابات صعب.. وتغيير مقرات التصويت بالمحافظات لتجنب عدوى كورونا

خطة التعلم "عن بعد" عقب قرار توقف الدراسة.. التعليم: كل معلم يتواصل مع طلابه من خلال تطبيق إلكترونى.. وتؤكد: الطلاب يدرسون أجزاء المناهج المتبقية من خطة توزيع مقررات الترم الثانى.. وتعقيم المدارس قبل الامتحانات

خطة التعلم "عن بعد" عقب قرار توقف الدراسة.. التعليم: كل معلم يتواصل مع طلابه من خلال تطبيق إلكترونى.. وتؤكد: الطلاب يدرسون أجزاء المناهج المتبقية من خطة توزيع مقررات الترم الثانى.. وتعقيم المدارس قبل الامتحانات

الكهرباء: إعادة التيار لجميع المشتركين المتضررين من سوء الأحوال الجوية

الكهرباء: إعادة التيار لجميع المشتركين المتضررين من سوء الأحوال الجوية

إزاى تحمى نفسك من النصب بكروت البنوك؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تحمى نفسك من النصب بكروت البنوك؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

المرور: طوارئ فى غرف العمليات تحسبا لسقوط أمطار على الطرق السريعة

المرور: طوارئ فى غرف العمليات تحسبا لسقوط أمطار على الطرق السريعة

صيادلة القاهرة تطالب بتوزيع الكمامات والمطهرات على الصيدليات فقط لمنع التلاعب

صيادلة القاهرة تطالب بتوزيع الكمامات والمطهرات على الصيدليات فقط لمنع التلاعب

إيقاف7 أسواق أسبوعية بـ7 أحياء ومدن بالجيزة بسبب كورونا

إيقاف7 أسواق أسبوعية بـ7 أحياء ومدن بالجيزة بسبب كورونا

عقوبات مغلظة لمواجهة محاولات العبث بالأثار والقيام بأفعال مخالفة للآداب فيها

عقوبات مغلظة لمواجهة محاولات العبث بالأثار والقيام بأفعال مخالفة للآداب فيها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة