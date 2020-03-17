اليوم السابع
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صور.. التنمية المحلية تفحص العاملين والمترددين على الوزارة للوقاية من كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 02:36 م
صور.. التنمية المحلية تفحص العاملين والمترددين على الوزارة للوقاية من كورونا الكشف على العاملين بوزارة التنمية المحلية
كتب على عبد الرحمن

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أكدت وزارة التنمية المحلية، أنها تتخذ الإجراءات الاحترازية داخل ديوان عام الوزارة للوقاية من فيروس كورونا، حيث يجرى الكشف على العاملين أو المترددين على مبنى الوزارة ومنع دخول أى شخص تتعدى حرارته 38.5 درجة مئوية.

ونشرت الوزارة في بيان لها اليوم، صور للإجراءات التى تم اتخاذها للكشف على العاملين والمتردين على ديوان عام الوزارة، والتي تتضمن الكشف على أى من العاملين المصابين بأى ارتفاع فى درجة الحرارة أو السعال من خلال الطبيب المتواجد فى مقر الوزارة مع التشديد فى إجراءات النظافة والتعقيم بجميع الإدارات والمصاعد ودورات المياه وفقاً للإرشادات التى تصدر من وزارة الصحة والسكان فى هذا الشأن.

كان اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، أكد أن الوزارة وجميع المحافظات تنفذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بتخفيض عدد العاملين فى أجهزة الدولة موضحًا أنه سيتم منح العاملات اللاتى لديهن أطفال أقل من 12 عاماً وأصحاب الأمراض المزمنة وكبار السن إجازات خلال فترة تنفيذ القرار.

وأوضح شعراوى، أنه سيتم العمل بين باقى العاملين بالتناوب فيما بينهم ويستثنى من تطبيق القرار العاملون فى المرافق الخدمية بالمحافظات وقال شعراوى أن الوزارة قامت باتخاذ الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار الفيروس والحفاظ على صحة العاملين بالوزارة وأسرهم .

كما تم التنبيه على جميع السائقين بتعقيم الاتوبيسات والسيارات الخاصة بالوزارة وعلى عاملى المصاعد بضرورة ارتداء القفازات والكمامات الطبية مع ضرورة تعقيم المصاعد بصفة مستمرة .

وأضاف وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تلقت خطاباً رسمياً من وزارة الصحة يتضمن أنه فى ضوء التوصيات الواردة من منظمة الصحة العالمية بضرورة تفعيل الاجراءات الاحترازية التى تهدف من الدرجة الأولى إلى تقليص معدل الانتشار بين المواطنين والتى من أهمها إيقاف تقديم الشيشة فى المطاعم والكافيهات والمقاهى نظراً لما تمثله من خطورة بالغة وتلعب دوراً فى انتقال الفيروس وانتشار العدوى، فإن الوزارة تطلب باتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف تقديم الشيشة فى المحافظات حفاظاً على صحة المواطنين من خطر انتقال العدوى من خلال الشيشة .

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