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صور.. التعليم تبدأ تعقيم وتطهير الفصول بالمدارس كإجراء احترازى من فيروس كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:20 م
صور.. التعليم تبدأ تعقيم وتطهير الفصول بالمدارس كإجراء احترازى من فيروس كورونا التعليم تبدأ تعقيم وتطهير الفصول بالمدارس
كتب محمود طه حسين

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بدأت المدارس فى إجراء تعقيم وتطهير للفصول الدراسية والمقاعد، كإجراء احترازى من فيروس كورونا المستجد، ووجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، مديري المديريات التعليمية بالمحافظات المختلفة، ببدء حملة تطهير وتعقيم المنشآت التعليمية بالتعاون مع وزارة الصحة، خلال فترة تعليق الدراسة، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، جاء ذلك ضمن خطة الوزارة لاتخاذ إجراءات وقائية واحترازية لحماية الطلاب.
 
وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مديرى عموم تنمية المواد الدراسية يعدون دليل تعلم للطلاب يتضمن المطلوب من الطالب تحقيقه في كل درس والمحاور الأساسية والروابط الإلكترونية من بنك المعرفة المصري EKB، التي تساهم في دعم التعلم وتعميق الفهم.
 
وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم، إنه ليس معنى إعداد دليل يحدد متطلبات الدروس، أن يتم تخفيف المنهج أو المقرر الدراسى، ولكن الدليل سيحقق نواتج التعلم المطلوبة من كل موضوع والمقرر الدراسى فى كل مادة بشكل عام.
 
كان أولياء الأمور تساءلوا عن إمكانية تخفيف المناهج الدراسية بعد قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين.

وعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، خلال الأيام القليلة الماضية اجتماعًا مع عدد من قيادات الوزارة ومديري عموم تنمية المواد الدراسية لشرح الخطوات والإجراءات التي ستتبعها الوزارة للتحول الرقمي في تدريس المواد التعليمية، خلال فترة تعليق الدراسة.

وناقش الوزير، خلال الاجتماع، خطة الوزارة في استخدام محتوى بنك المعرفة المصري EKB في التدريس لطلبة الصفوف الدراسية المختلفة، وتوجيه المعلمين، خلال فترة تعليق الدراسة، للتواصل مع طلابهم من خلال أحد تطبيقات التواصل والتعلم عن بعد وذلك بالاستعانة بأخصائي التكنولوجيا بالمدرسة.

وتطرق الاجتماع إلى مناقشة دور مدير المدرسة، حيث أنه سيعمل على متابعة التحاق الطلاب بمجموعات التواصل التي تم إعدادها عن طريق معلم المادة، وتخصيص أوقات محددة للرد على الاستفسارات وتقديم إرشادات للطلاب من خلال جدول زمني معلن بالمدرسة.

التعليم تبدأ تعقيم وتطهير الفصول بالمدارس (1)
 
التعليم تبدأ تعقيم وتطهير الفصول بالمدارس (2)
 
التعليم تبدأ تعقيم وتطهير الفصول بالمدارس (3)
 
التعليم تبدأ تعقيم وتطهير الفصول بالمدارس (4)
 
التعليم تبدأ تعقيم وتطهير الفصول بالمدارس (5)
 
التعليم تبدأ تعقيم وتطهير الفصول بالمدارس (7)
 
التعليم تبدأ تعقيم وتطهير الفصول بالمدارس (8)
 

التربية والتعليم

تعقيم الفصول

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اخبار مصرية

كورونا

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