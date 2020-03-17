صور.. التعليم تبدأ تعقيم وتطهير الفصول بالمدارس كإجراء احترازى من فيروس كورونا

بدأت المدارس فى إجراء تعقيم وتطهير للفصول الدراسية والمقاعد، كإجراء احترازى من فيروس كورونا المستجد، ووجه الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، اليوم، مديري المديريات التعليمية بالمحافظات المختلفة، ببدء حملة تطهير وتعقيم المنشآت التعليمية بالتعاون مع وزارة الصحة، خلال فترة تعليق الدراسة، من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا، جاء ذلك ضمن خطة الوزارة لاتخاذ إجراءات وقائية واحترازية لحماية الطلاب.

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، أن مديرى عموم تنمية المواد الدراسية يعدون دليل تعلم للطلاب يتضمن المطلوب من الطالب تحقيقه في كل درس والمحاور الأساسية والروابط الإلكترونية من بنك المعرفة المصري EKB، التي تساهم في دعم التعلم وتعميق الفهم.

وقالت مصادر مسئولة بوزارة التربية والتعليم والتعليم، إنه ليس معنى إعداد دليل يحدد متطلبات الدروس، أن يتم تخفيف المنهج أو المقرر الدراسى، ولكن الدليل سيحقق نواتج التعلم المطلوبة من كل موضوع والمقرر الدراسى فى كل مادة بشكل عام.

كان أولياء الأمور تساءلوا عن إمكانية تخفيف المناهج الدراسية بعد قرار تعليق الدراسة لمدة أسبوعين.