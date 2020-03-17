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صور.. الباعة الجائلون يتجاهلون قرار محافظ الغربية ويقيمون سوق الثلاثاء بكفر الزيات

الثلاثاء، 17 مارس 2020 02:43 م
صور.. الباعة الجائلون يتجاهلون قرار محافظ الغربية ويقيمون سوق الثلاثاء بكفر الزيات الباعة الجائلين يفترشون سوق الثلاثاء بالغربية
الغربية – عادل ضرة

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شهدت مدينة كفر الزيات بمحافظة الغربية ، كارثة حقيقية بعد قيام الباعة الجائلين بتجاهل قرار الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، بإلغاء إقامة الأسواق العشوائية ، للحد من انتشار فيروس كورونا ، وقيامهم بإقامة السوق، ضاربين بالقرار عرض الحائط ، وغلق الشارع بفروشاتهم.

وأصدر محافظ الغربية، قرارا بمنع إقامة الأسواق العشوائية والتى تقام خاصة يومى الثلاثاء والجمعة ، وتم تعميم القرار على مراكز المحافظة ، وأرسل مركز مدينة كفر الزيات خطابا رسميا لمركز الشرطة لمنع إقامة السوق.

وفوجئ مسئولو مجلس المدينة بقيام الباعة الجائلين بإقامة السوق متجاهلين قرار محافظ الغربية ، وشن مجلس مدينة كفر الزيات حملة مكبرة لإزالة فروشات الباعة الجائلين بالقوة، قادها المحاسب علاء بهنسى نائب رئيس المدينة، وتمت إزالة جميع الفروشات وإخلاء السوق بالكامل من التجار والباعة الجائلين، وتحذيرهم بعدم إقامته مرة أخرى، لعدم التعرض للمسائلة القانونية.

من جانبه، أكد علاء بهنسى نائب رئيس المدينة ، أنه تم تحذير الباعة بعدم إقامة السوق مرة أخرى، مع التشديد عليهم بعدم الحضور الأسبوع القادم لمكان السوق، وإلا سيعرضون نفسهم للمسائلة القانونية، مؤكدا أنه تم إخطار الطب البيطرى والصحة لتطهير مكان إقامة السوق بالمطهرات ورفع المخلفات.

من ناحيه أخرى، أصدر الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، قراراً بغلق جميع دور المناسبات وقاعات الأفراح حتى نهايه شهر مارس الجارى ، نظرا للظروف الراهنة والإجراءات التى تتخذها الدولة لمواجهة خطر مرض الكورونا، كما قرر المحافظ منع تقديم الوجبات والمشروبات داخل المطاعم والمقاهى ومنع تدخين الشيشه فى المقاهى.

كما أصدر قراراً لرؤساء المدن والاحياء بغلق المحلات التى لا تتبع تعليمات النظافه العامه، ورفع كافه الاشغالات والأسواق العشوائية وتطهير أماكنها وتطهير المبانى الحكوميه والمساجد والكنائس ومداومه تهويه الغرف.

الباعة الجائلين يفترشون أسواق الغربية (1)
الباعة الجائلين يفترشون أسواق الغربية 

 

الباعة الجائلين يفترشون أسواق الغربية (2)
الباعة الجائلين يفترشون أسواق الغربية 

 

الباعة الجائلين يفترشون أسواق الغربية (3)
الباعة الجائلين يفترشون أسواق الغربية 

 

الباعة الجائلين يفترشون أسواق الغربية (4)
الباعة الجائلين يفترشون أسواق الغربية 

 

الباعة الجائلين يفترشون أسواق الغربية (5)
الباعة الجائلين يفترشون أسواق الغربية 

 

الباعة الجائلين يفترشون أسواق الغربية (6)
الباعة الجائلين يفترشون أسواق الغربية 

 

الباعة الجائلين يفترشون أسواق الغربية (7)
الباعة الجائلين يفترشون أسواق الغربية

 

الباعة الجائلين يفترشون أسواق الغربية (8)
الباعة الجائلين يفترشون أسواق الغربية

 


اخبار مصرية

اخبار مصر اليوم

فيروس كورونا

محافظ الغربية

سوق الثلاثاء

كفر الزيات

مجلس مدينة كفر الزيات

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