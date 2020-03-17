اليوم السابع
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صور.. الأزهر يخفض عدد العاملين بقطاعاته المختلفة لمواجهة فيروس كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 05:32 م
صور.. الأزهر يخفض عدد العاملين بقطاعاته المختلفة لمواجهة فيروس كورونا لجنة إدارة الأزمات بالأزهر الشريف
كتب لؤى على

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بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اجتمعت اليوم الثلاثاء لجنة إدارة الأزمات بالأزهر الشريف، برئاسة الشيخ صالح عباس، وكيل الأزهر الشريف، لوضع الآلية المثلى لتنفيذ قرار رئاسة مجلس الوزراء الخاص بتخفيض عدد العاملين بأجهزة الدولة والمصالح الحكومية، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا

 

وناقشت اللجنة وضع آلية لتنفيذ المواد التى نص عليها قرار رئيس مجلس الوزراء، بحيث لا تؤثر على سير العمل بالمؤسسة، وتعمل على تحقيق الهدف من القرار، وحل أى مشكلات أو أزمات قد تنشأ من جراء الوضع الحالى، فضلًا عن متابعة اللجنة بصفة مستمرة لعملية تعقيم وتطهير المبانى لمواجهة فيروس كورونا بمختلف قطاعات الأزهر الشريف.

 

وفى نهاية الاجتماع قررت اللجنة تفويض رؤساء القطاعات المختلفة بالأزهر الشريف لوضع الضوابط والإجراءات التنظيمية لتنفيذ قرار تخفيض عدد العاملين بمختلف قطاعات الأزهر الشريف، تفاديًا للتجمعات، وحفاظًا على صحة كل فرد من أفراد المؤسسة.

 

وكان الأزهر الشريف قد قرر منذ أيام تعليق الدراسة بالمعاهد والجامعات التابعة للأزهر الشريف لمدة أسبوعين، وتضمن القرار إعداد مادة علمية إلكترونية لجميع الصفوف، وإتاحتها على موقع بوابة الأزهر الإلكترونية حال توقف الدراسة، إضافة إلى إعداد بنك أسئلة للشهادتين (الإعدادية والثانوية) الأزهرية، ونماذج إجاباتها وإتاحتها للطلاب على موقع بوابة الأزهر.

 

يأتى ذلك فى إطار حرص الأزهر الشريف على سلامة العاملين بمختلف قطاعات الأزهر الشريف، ومواجهة ظهور فيروس كورونا المنتشر فى أغلب دول العالم، وتماشيًا مع التوجهات التى صدرت عن وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية لظهور هذا الفيروس الخطير.

 
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الازهر الشريف

وكيل الازهر

فيروس كورونا

اخبار مصر

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