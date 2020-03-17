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شركة مياه القليوبية تتخذ اجراءات احترازية لجميع العاملين لمواجهه تداعيات فيروس الكورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 08:13 م
شركة مياه القليوبية تتخذ اجراءات احترازية لجميع العاملين لمواجهه تداعيات فيروس الكورونا محافظ القليوبية
القليوبية إبراهيم سالم

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تابع المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالقليوبية، اليوم الثلاثاء، بديوان عام الشركة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس الكورونا، وذلك من خلال تطهير جميع المكاتب والأسطح وأماكن التعامل مع الجماهير.

وكلف "مجاهد"، قطاع المعامل بتوفير مستلزمات وقائية ومطهرات كحولية للعاملين بالشركة والتواصل مع ضرورة توضيح خطورة الفيروس وكيفية الوقاية منه لتوفير بيئة عمل آمنة خالية من المخاطر ولسلامة سير الأداء الوظيفي بصورة لائقة.

ووجه مجاهد، بضرورة وضع آلية لتنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء مناشد المسئولين بالشركة بوضع خطة لتقسيم العمل داخل الإدارات وتوزيعها طبقاً لطبيعة العمل بكل إدارة والأفرع التابعة للشركة.

وفى نفس السياق أصدر مجاهد تعليمات لمديرى الأفرع والادارات بالشركة بالالتزام الكامل لكافه الاجراءات اللازمه لمواجهه الظروف الصعبه التى تمر بها البلاد وحفاظاً على صحة العاملين وأسرهم.

فيما ناشدت محافظة القليوبية بقيادة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، في بيان لها أبناء المحافظة بالبعد عن التجمعات كأحد أهم الإجراءات الوقائية في الفترة الحالية، ومراعاة قواعد الحفاظ على الصحة العامة التي تنفذها الدولة في مختلف المصالح والميادين خلال هذه الفترة كإجراءات احترازية، في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

وأشارت المحافظة في بيانها، أنه تقرر تعطيل العمل بكافة المدارس بجميع أنحاء المحافظة وغلق جميع المراكز التعليمية وتعطيل العمل بجميع دور الحضانة التابعة للجمعيات الأهلية والتي تشرف عليها مديرية التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى تعطيل العمل بجميع الأنشطة الرياضية داخل الأندية ومراكز الشباب، ولمدة أسبوعين.

 


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