اليوم السابع
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شباب "دملو" بالقليوبية يتطوعون بتعقيم مساجد القرية ضد فيروس كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 09:54 م
شباب "دملو" بالقليوبية يتطوعون بتعقيم مساجد القرية ضد فيروس كورونا تطهير المساجد
القليوبية نيفين طه

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شارك عدد من الشباب في قرية دملو، التابعة لمدينة بنها، بمحافظة القليوبية، اليوم الثلاثاء، فى تعقيم مساجد القرية، لمواجهة فيروس كورونا، حيث تطوع عدد كبير من الشباب في مبادرة شعبية من الأهالي

وأكد الشباب، أن الحملة شملت جميع مساجد القرية، حفاظًا على صحة الأهالي المترددين على المساجد، ومساهمة في القضاء على فيروس كورونا، حيث أن تلك العمل تطوعى من أجل خدمة أهالى قريتنا، ويتم تعقيم المساجد بالكلور والكحل بغرفة الوضوء والحمامات وأماكن الصلاة وتشمل مواعيد تعقيم المساجد عقب كل صلاة، وبعد انتهاء جميع الصلوات ليلا .

بجانب توفير كحل يستخدمونة المصلين المترددين من أهالي القرية علي المساجد، وأضاف الشباب المتطوع المشترك بعمليات التعقيم أنهم يشرعون بفرحة غامرة بمساعداتهم أهالي قريتهم خاصة كبار السن الذين يحافظون علي الصلاة بالمساجد، حيث أن الأهالى فارحين بتلك التعقيم ويجعلهم يترددون علي المساجد للصلاة دون خوف أو قلق.

وأشار المشاركون بالتعقيم بمساجد قرية دملو التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، أن الحملة بجميع المساجد بالقرية بلا أستثناء وبجانب التعقيم نظافة جميع أماكن المسجد بصفة دورية للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين وذويهم المترددين على المساجد.

وأضاف الشباب بقرية دملو، أن الحملة التعقيم تأتى مساهمة ومساندة لأجهزة الدولة، للتصدى لذلك الفيروس، وأيضا خدمة لأهالى قريتهم والحفاظ عليهم، لمنع والحد من انتشار الفيروس

وكانت كلفت وزارة الأوقاف، وكلائها بالقاهرة والمحافظات بالتنسيق مع نظرائهم فى وزارتى الصحة والبيئة لتعقيم وتطهير المساجد للوقاية من فيروس كورونا.

من جانبه طالب الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، الوكلاء بالاتصال بوكلاء الصحة والبيئة كل فى محافظته، وذلك خلال لقائه بالوكلاء، مشددا على منع التجمعات بالمساجد.

يشار إلى حزمة القرارات الاحترازية التى أطلقتها "الأوقاف" فى مواجهة فيروس كورونا، خلال الساعات الماضية، ومنها حظر "تقبيل اليد" بين المشايخ، والتأكيد على وقف تقبيل يد الوالدين مؤقتا، ومنع السلام باليد بين موظفى الوزارة، وغلق جميع الأضرحة والمزارات طوال فترة تعليق الدراسة، وتأجيل جميع الاختبارات والدورات والمسابقات، وتأجيل الدراسة بمراكز الثقافة الإسلامية وإطلاق التدريب عن بعد، والغاءالاحتفالات بالإسراء والمعراج بسبب كورونا وتكتفى بخطبة الجمعة، بسبب كورونا.

وشملت إجراءات وزارة الأوقاف، إطلاق حملة لتطهير وتعقيم المساجد ضد فيروس كورونا، برش السجاد وغسله، وتطهير دورات المياه، ومكان الوضوء، حيث تتلقى غرفة عمليات الوزارة، لدى الانعقاد الدائم، فى مقرها بمسجد صلاح الدين بالمنيل تبليغات تنفيذ المهام الموكلة بالصور للتيقن من جدية الحملات كل فى منطقته.

 


اخبار مصر

كورونا

القليوبية

دملو

مساجد

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