اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 مارس 2020 09:37 ص
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س وج.. ما هو التهاب الأوردة وما هى طرق العلاج

الثلاثاء، 17 مارس 2020 08:00 ص
س وج.. ما هو التهاب الأوردة وما هى طرق العلاج التهاب الأوردة - أرشيفية
فاطمة ياسر

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التهاب الأوردة مشكلة يتعرض لها البعض ولها العديد من الأسباب وأيضا العديد من الأعراض  وطرق العلاج المختلفة، وهذا ما سنتعرف عليه خلال سلسلة "س وج" التي يقدمها اليوم السابع لقرائه، وفقا لموقع "medicinenet".

 

ما هو التهاب الأوردة؟

يتعرض أحد أوردة الجسم كالذراعيين أو الساقين للإصابة بالتهاب، وهذا الأمر يتسبب في حدوث ألم وتورم وانتفاخ، ويمكن أن يكون السبب التعرض للجلطة.

ما هي أعراض التهاب الأوردة؟

هناك بعض الأعراض التي يصاب بها الأشخاص الذين يعانون من التهاب الأوردة، ومنها:

- ألم شديد في مكان الوريد.

- الإصابة باحمرار يصاحبه سخونة.

- انتفاخ شديد في المنطقة المصابة.

- يتعرض البعض لارتفاع بسيط في درجة حرارة الجسم.

 

ما هي أسباب التهاب الأوردة؟

أسباب عديدة تزيد من فرص الإصابة بالتهاب الأوردة ومنها:

- الجلوس لفترات طويلة يزيد من فرص الإصابة.

- قيادة السيارة لفترات طويلة.

- الأشخاص الذين يعانون من دوالي الساقين هم الأكثر عرضه.

- يزداد فرص الإصابة لبعض الأشخاص بعد خضوعهم للعمليات الجراحية.

- التعرض لكدمات في هذه المنطقة يزيد من فرصالإصابة.

- الأشخاص المصابون والمعرضون لاضطرابات في تخثر الدم بسبب عوامل وراثية.

- عدم ممارسة الرياضة تعد من الأمور المسببة.

- السمنة لها دور كبير في زيادة فرص الإصابة.

- التدخين.

- تناول حبوب منع الحمل.

ما هى طرق علاج التهاب الأوردة؟

يتم علاج التهاب الأوردة عن طريق  تناول أدوية مضادات الالتهاب، أسبرين الأطفال للوقاية من الجلطات، مع ضرورة ارتداء جوارب ضاغطة للساق التي تعمل على تحسين تدفق الدم وأيضا تحد من الإصابة بالجلطات.


التهاب الاوردة

اعراض التهاب الاوردة

علاج التهاب الاوردة

اسباب التهاب الاوردة

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