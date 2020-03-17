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سيناء للمنجنيز: فرض جمارك على المنتجات المستوردة المثيلة يحمى الصناعة

الثلاثاء، 17 مارس 2020 07:00 ص
سيناء للمنجنيز: فرض جمارك على المنتجات المستوردة المثيلة يحمى الصناعة جمال هنداوى
كتب عبد الحليم سالم

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أكد جمال هنداوى، العضو المنتدب لشركة سيناء للمنجنيز، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، أن صناعة السبائك محدودة فى مصر، خاصة أن خام المنجنيز مرتفع الجودة فى مصر محدود، ولا سيما القابل للتصنيع، لافتًا إننا نمتلك احتياطات كبيرة من المنجنيز منخفض الجودة والذى يحتاج إلى معالجة.

وأضاف جمال هنداوى، إننا بدأنا بالفعل عملية رفع جودة الخام بخبرات محلية، وبالتعاون مع مركز بحوث الفلزات، لافتًا أن السوق المحلى يحتاج نحو 100 ألف طن سنويا، وبالتالى يتم استيراد السبائك من الخارج، مطالبًا بفرض جمارك عليها، خاصة إنها تدخل بدون جمارك فى حين يتم فرض جمارك على المادة الخام التى تدخل فى صناعة السبائك، مما يزيد من تكلفتنا مقارنة بالمستورد.

أوضح أنه من غير المنطقى ترك المنتجات المنافسة تدخل مصر بدون جمارك، معتبرا أن فرض جمارك عليها يحمى الصناعة من جانب ويزيد من تنافسية شركات مصر من جانب آخر.

ومن عوامل دعم الشركات المحلية، أكد جمال هنداوى، العضو المنتدب لشركة سيناء للمنجنيز، أن سعر الغاز العالمى لابد أن يكون مقياسًا لبيع الغاز، بحيث يتساوى مع الغاز المحلى لكى نضع شركاتنا على مضمار المنافسة مجددا من خلال الإنتاج لأن شركات لا تعمل بطاقتها التصميمية وتعمل بأقل منها.

أوضح أن كل الدول الكبيرة التى صعدت بصورة كبيرة اقتصاديًا، دعمت صناعتها لوضعها على الخريطة، معتبرا أن سعر الغاز غير مساعد للصناعة فى الوقت الذى تحصل عليه الشركات المنافسة بسعر أقل منا.

كما كشف إنه يتم دفع نحو 5 آلاف جنيه تكلفة كهرباء على كل طن يتم إنتاجه فى حين تقل التكلفة عالميًا بنسبة 30%.


سيناء للمنجنيز

أسعار الكهرباء

أسعار الغاز

قطاع الاعمال العام

جمال هنداوى

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