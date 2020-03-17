"سيبها علينا"..مأساة أسرة بالمنوفية بعد انهيار سقف منزلهم بسبب الأمطار..صور

حالة من الحزن الشديد تخيم على أسرة مكونة من 6 أشخاص بعزبة القصاصين التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية، وذلك عقب انهيار سقف منزلهم المكون من غرفتين بسبب الأمطار والطقس السيئ الذى ضرب المحافظة، ويعيشون بلا مأوى لأنهم ليس لديهم فى الدنيا غير ذلك المنزل.
جمال السيد أحمد والمقيم بعزبة القصاصين التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية والبالغ من العمر 66 عاما موظف بالمعاش، قال إن سقف منزله تعرض للسقوط خلال موجة الأحوال الجوية التى شهدتها البلاد فى الفترة الماضية والمكون من غرفتين وحمام على البر الشرقى لترعة الباجورية.
ويضيف "جمال"، أرسلت العديد من الشكاوى إلى المسؤولين فى محافظة المنوفية، حيث إن المبنى منذ عام 1986، وأنا أقطن به ولم يستجب أحد لطلبى البسيط حتى سقط المنزل وأنا أقطن لدى جيرانى .
ويشير "جمال": المبنى بداخله جميع المرافق من كهرباء ومياه وأقوم بدفع للضرائب العقارية له كل عام منذ سكنى به حتى انهار المنزل وأنا الآن بلا مأوى وأعيش لدى جيرانى .
وطالب جمال السيد أحمد، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بالتدخل وفحص المنزل وإعادة تجديده وبنائه مرة أخرى حتى يأويه هو وأسرته.
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المنزل
المنزل
المنزل
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