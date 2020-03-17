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الثلاثاء، 17 مارس 2020 03:52 م
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"سيبها علينا"..مأساة أسرة بالمنوفية بعد انهيار سقف منزلهم بسبب الأمطار..صور

الثلاثاء، 17 مارس 2020 02:46 م
"سيبها علينا"..مأساة أسرة بالمنوفية بعد انهيار سقف منزلهم بسبب الأمطار..صور المنزل
المنوفية - محمد فتحى

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حالة من الحزن الشديد تخيم على أسرة مكونة من 6 أشخاص بعزبة القصاصين التابعة لمركز الباجور في محافظة المنوفية، وذلك عقب انهيار سقف منزلهم المكون من غرفتين بسبب الأمطار والطقس السيئ الذى ضرب المحافظة، ويعيشون بلا مأوى لأنهم ليس لديهم فى الدنيا غير ذلك المنزل.

جمال السيد أحمد والمقيم بعزبة القصاصين التابعة لمركز الباجور بمحافظة المنوفية والبالغ من العمر 66 عاما موظف بالمعاش، قال إن سقف منزله تعرض للسقوط خلال موجة الأحوال الجوية التى شهدتها البلاد فى الفترة الماضية والمكون من غرفتين وحمام على البر الشرقى لترعة الباجورية.

ويضيف "جمال"، أرسلت العديد من الشكاوى إلى المسؤولين فى محافظة المنوفية، حيث إن المبنى منذ عام 1986، وأنا أقطن به ولم يستجب أحد لطلبى البسيط حتى سقط المنزل وأنا أقطن لدى جيرانى .

ويشير "جمال": المبنى بداخله جميع المرافق من كهرباء ومياه وأقوم بدفع للضرائب العقارية له كل عام منذ سكنى به حتى انهار المنزل وأنا الآن بلا مأوى وأعيش لدى جيرانى .

وطالب جمال السيد أحمد، اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية، بالتدخل وفحص المنزل وإعادة تجديده وبنائه مرة أخرى حتى يأويه هو وأسرته.

للتواصل: 01020298396

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وتأتى هذه الشكاوى ضمن مبادرة "سيبها علينا" التى أطلقتها "اليوم السابع" لحرصها المستمر على التواصل مع قرائه وإيمانا منه بأن الرسالة الصحفية الأهم التى يحملها الموقع هى خدمة المواطن والعمل على إيصال صوته للمسئولين، يعلن "اليوم السابع" عن انطلاق أكبر مبادرة لاستقبال شكاوى القراء ومشاكلهم وتوصيل هذه المشكلات للمسئولين والمتابعة المستمرة معهم حتى حلها، بالإضافة إلى مساعدة الحالات الإنسانية والصحية، وذلك عبر خدمة "واتس آب" اليوم السابع برقم 01280003799 أو عبر البريد الإلكترونى send@youm7.com أو عبر رسائل "فيس بوك" ، على أن تُنْشَر الأخبار المُصَوَّرَة والفيديوهات باسم القُرّاء.

ويدعو "اليوم السابع" قراءه إلى إرسال مشاكلهم على رقم التليفون والرسائل النصية على فيس بوك سواء كانت مشكلات صحية أو اجتماعية أو مناشدات للمسئولين أو مشكلات فى المناطق المقيمين بها أو مساعدات من أى نوع، وسوف يعمل الموقع على حلها.

وتعتبر هذه المبادرة واحدة من أكبر المبادرات التى يطلقها موقع "اليوم السابع" لاستقبال شكاوى المواطنين والعمل على حلها مع مختلف الجهات الحكومية، كما تتيح الخدمة الجديدة إمكانية أن يطلب القراء من فريق عمل "اليوم السابع" تغطية حدث أو التحقيق فى مشكلة تصادف أحد القراء أو قضية تهم قطاع من المواطنين أو الكشف عن نقص فى الخدمات، أو نشر شكوى أو استغاثة، أو تصحيح خبر أو معلومة على الموقع، أو إرسال فيديوهات أو صور لحدث تواجدتم فيه وسيتم نشرها باسمكم على موقع "اليوم السابع".

ويجدد "اليوم السابع" دعوته لقرائه الأعزاء، للمشاركة بشكواهم ومشاكلهم، من خلال تطبيق الواتس آب، على رقم 01280003799، خدمة "شكوتك بصوتك" لتسجيل شكاوى المواطنين بالصوت والصورة ويتواصل محررو "اليوم السابع" مع القراء مباشرة فى أماكن متفرقة بالقاهرة والمحافظات، للاستماع إلى شكواهم وتسجيلها لنشرها على الموقع الإلكترونى.

 

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