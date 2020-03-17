اليوم السابع
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خالد صلاح
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سوريا: تحليل 103 عينات لحالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا والنتائج سلبية

الثلاثاء، 17 مارس 2020 02:00 ص
سوريا: تحليل 103 عينات لحالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا والنتائج سلبية صورة أرشيفية
كتب كامل كامل

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أعلنت وزارة الصحة السورية أن المخبر المرجعي بالوزارة الخاص بالكشف عن فيروس كورونا المستجد أجرى تحليلاً لـ 103 عينات لحالات مشتبه بإصابتها بفيروس كورونا حتى الآن لكن نتائجها كانت سلبية أي لا توجد إصابة بالفيروس مثبتة حتى الآن.

 

ولفت مدير المخابر العامة بوزارة الصحة الدكتور شبل خوري في تصريحات نشرتها وكالة الأنباء السورية "سانا"  إلى إجراء تحليل لأكثر من 30 عينة خلال الـ 24 ساعة الماضية أتت من مختلف المشافي العامة والخاصة والمراكز الصحية بعد رفع الطاقة الاستيعابية للمخبر ليتمكن من إجراء اختبار لـ “30 إلى 40” عينة يومياً بالتوازي مع زيادة المستلزمات والكوادر الفنية المؤهلة.

 

وكانت وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية قد جهزت المخابر العامة بوسائل التشخيص والشواهد المعيارية “الكيتات” المطلوبة لإجراء تحاليل لحالات يشتبه بإصابتها بفيروس كورونا إضافة لمهامها في الكشف عن حالات الإصابة بالإنفلونزا الموسمية وإنفلونزا الخنازير وغيرها.

 


كورونا

فيروس كورونا

وزارة الصحة السورية

دمشق

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