اليوم السابع
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سلطنة عمان تغلق المساجد وجميع المجمعات باستثناء المحلات الغذائية والصيدليات

الثلاثاء، 17 مارس 2020 08:14 م
سلطنة عمان تغلق المساجد وجميع المجمعات باستثناء المحلات الغذائية والصيدليات وزير الصحة العمانى أحمد بن محمد السعيدى
كتب محمد جمال

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أعلن التلفزيون الرسمى فى سلطنة عمان إغلق المساجد وجميع المحلات في المجمعات التجارية باستثناء المحلات الغذائية والصيدليات وتوقف الأسواق التقليدية.

وأعلنت سلطنة عمان، إغلاق جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية ومنع دخول غير العمانيين إلى السلطنة من باستثناء مواطني دول مجلس التعاون الخليجى، وقررت اللجنة العليا المكلفة ببحث آلية التعامل مع التطورات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا ( كوفيد ۱۹ ) وقف دخول غير العمانيين إلى أراضي السلطنة من جميع المنافذ باستثناء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بحسب ما ذكرت صحيفة "البيان".

 
كما أعلنت تطبيق الحجر الصحى على جميع القادمين إلى السلطنة من مختلف المنافذ البرية والبحرية والجوية ، بما في ذلك العمانيين، وكذلك اتخذت السلطنة عدة إجراءات منها إغلاق الحدائق العامة والمتنزهات، وإيقاف إقامة صلاة الجمعة ، ووقف التجمعات الاجتماعية مثل مناسبات الأعراس والعزاء، ومن المقرر أن يتم تطبيق القرارات اعتبارا من غدا الثلاثاء.
 
 

 


سلطنة عمان

كورونا

فيروس كورونا

عمان

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