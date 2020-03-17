اليوم السابع
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بعد توقف 45 عاما..

روسيا تطلق أول مركبة فضاء إلى سطح القمر مطلع أكتوبر 2021

الثلاثاء، 17 مارس 2020 06:01 ص
روسيا تطلق أول مركبة فضاء إلى سطح القمر مطلع أكتوبر 2021 مركبه فضاء
كتب كامل كامل

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أكد رئيس قسم الكواكب النووية في معهد أبحاث الفضاء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم، إيجور ميتروفانوف، أن بلاده ستطلق أول مركبة فضاء إلى سطح القمر في 1 أكتوبر 2021، بعد توقف دام 45 عاما.

 

ووفقا لوكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" قال عالم الفضاء الروسي، في اجتماع لمجلس الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، "إطلاق أول مركبة فضاء روسية (لونا 25) إلى سطح القمر".

وأضاف أن "موعد إطلاق المركبة الرئيسي في أول أكتوبر، وموعد الدعم في 31 من نفس الشهر".

ووفقا لميتروفانوف، تم اختيار منطقتين للقمر للهبوط بالقرب من القطب الجنوبي للقمر.

 

كان مصدر في صناعة الصواريخ والفضاء، قال إن روسيا  بصدد إنشاء سفينة فضائية جديدة على أساس السفينة "أوريول" المأهولة لتحل محل "سويوز" وسفينة البضائع "بروجريس".

 

وبحسب المصدر، فإن السفينة الجديدة من المقرر أن تكون أخف من "أريول"، وستعمل مع صواريخ النقل "أنغارا".

 

وأضاف المصدر أنه سيتم الإعلان عن مواصفات أكثر تفصيلا، بعد تطوير المواصفات الفنية التي ستبدأ الأسبوع المقبل، وفقا لوسائل إعلام روسية.

 

وانطلقت المركبة الفضائية المأهولة سويوز في أول رحلة لها في عام 1967، وأصبحت اليوم، النسخة المحدثة من المركبة الفضائية "سويوز-إم إس" قادرة على إيصال ما يصل إلى ثلاثة أشخاص إلى المدار.

 

تم تطوير سفينة البضائع "بروجريس" على أساس "سويوز" ويتم استخدامها منذ عام 1978.

 

من المخطط استخدام المركبة الفضائية المأهولة "أريول" في برنامج القمر. من المقرر أن يتم الإطلاق الأول في عام

 


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