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ربة منزل بالشرقية تناشد المحافظ بمساعدتها بعد مرض زوجها وعجزه عن العمل

الثلاثاء، 17 مارس 2020 07:00 ص
ربة منزل بالشرقية تناشد المحافظ بمساعدتها بعد مرض زوجها وعجزه عن العمل تامر محمد عبد الرؤوف
الشرقية- فتحية الديب

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"نمر بظروف مادية صعبة بعد مرض زوجى وعجزه عن العمل لتعرضه لظروف صحية مؤخرا أفقدته القدرة على الحركة " بهذه الكلمات سردت شرين السيد حسن" 32 سنة ربة منزل مقيمة الزوبعية مركز أبو كبير محافظة الشرقية، قصتها بعد مرض زوجها وتقديمها بأورق للتضامن الاجتماعى لصرف تكافل وكرامة ولكن دون جدوى.

وقالت "شيرين" إن زوجها يدعى "تامر محمد عبد الرؤوف" 36 سنة، نجار وكانت حالتهما مستورة ولديهما 3 أطفال فى الصف السادس الإبتدائى وفى الصف الثانى الإبتدائى والطفل الثالث فى الحضانة، إلى أن تعرض منذ عام ونصف إلى إختبار من الله بتعرض الزوج إلى التهاب فى الأعصاب وفقد القدرة على الحركة، ويحتاج عدد من أكياس الدم شهريا، وينقلها فى مستشفى صيدناوى التابع لمستشفيات جامعة الزقازيق ويحتاج علاج شهرى ب700 جنيه، موضحة أن الوضع المادى أصبح صعب عليها بعد تعب زوجها .

وناشدت الزوجة اللدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مساعدتها فى صرف معاش تكافل وكرامة للأسرة، او فتح كشك تتعيش منه وأطفالها الصغار بعد تعب زوجها.

للتواصل مع الحالة على الرقم 01004206857

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