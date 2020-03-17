اليوم السابع
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رئيس جهاز الشروق يُشارك فى حملة لضبط أسعار السلع الغذائية بالمدينة

الثلاثاء، 17 مارس 2020 03:43 م
رئيس جهاز الشروق يُشارك فى حملة لضبط أسعار السلع الغذائية بالمدينة رئيس جهاز الشروق يُشارك فى حملة لضبط أسعار السلع الغذائية
كتب أحمد حسن

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شارك المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، ومسئولو جهاز المدينة، فى حمله للتفتيش على المخالفات وضبط أسعار السلع الغذائية بالمدينة، حيث قامت الحملة بالمرور بأسواق منافذ الخير بأقسام (الدواجن – اللحوم – الأسماك – الخضروات - الفاكهة) وعدة أسواق أخرى، وذلك بالتنسيق مع مديرية الطب البيطرى وقسم شرطة التعمير بالمدينة.

وقال المهندس عبدالرءوف الغيطى: تم خلال الحملة إلزام جميع العارضين بالبيع طبقاً للأسعار المعلنة، كما تم التشديد على العارضين بإعلان أسعار كل سلعة، مشيراً إلى أن ذلك يأتى حرصاً من جهاز مدينة الشروق على منع استغلال المواطنين من قبل بائعى السلع الغذائية بالمدينة.

وأكد رئيس الجهاز أنه لن يتم التهاون فى حال وجود مخالفات ترتبط بالأسعار وصلاحية الأغذية المقدمة للمواطنين، وسيتم الاستبعاد الفورى للعارضين بأسواق منافذ الخير بالمدينة، بهدف تحقيق الغرض من تلك المنافذ بتوافر السلع بأسعار مخفضة وبجودة عالية لخدمة سكان مدينة الشروق.

كان المهندس عبدالرءوف الغيطى، رئيس جهاز تنمية مدينة الشروق، قد أكد أنه تم استرداد 11 وحدة سكنية شاغرة مملوكة لجهاز المدينة، فور رصد التعدى عليها من قبل مجهولين، وذلك استناداً لمبدأ سيادة القانون لاستيداء حق الدولة، ومنع التعدى على الوحدات غير المشغولة بالمدينة.

وقال المهندس عبدالرءوف الغيطى: جاءت الحملة بالتعاون مع قسم شرطة التعمير بالمدينة، وأسفرت عن إخلاء تلك الوحدات وتمكنت اللجنة من تأمينها مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المعتدين، كما تم تكليف اللجنة المختصة بالمرور الدورى بمتابعة الوحدات الشاغرة لحين تسليمها للمخصص له،م بهدف عدم التعدى عليها من أى عناصر تخريبية، وحفاظا على الممتلكات العامة.

وفى سياق متصل، أشار المهندس عبدالرءوف الغيطى، إلى أنه تم ضبط 8 معدات ثقيلة (سيارات - خلاطة) لمخالفة شروط التشغيل داخل المدينة، موضحاً أن المخالفات تنوعت بين العمل بدون تشميع للسيارات، وتسريب رمال على الطريق، وإلقاء مخلفات بدون تصريح، وغير ذلك، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين، والتحفظ على المعدات، والتوجيه باستمرار الحملات على مدار اليوم حفاظاً على المظهر الحضارى لمدينة الشروق.​

 


وزاره الإسكان

المدن الجديده

مدينه الشروق

اجهزه المدن الجديده

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