رئيس جامعة سوهاج يجتمع بمجلس اتحاد الطلاب لمناقشة إجراءات تعطيل الدراسة

سوهاج محمود مقبول

عقد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، اجتماعًا مع أعضاء مجلس أتحاد الطلاب المنتخب للعام الجامعي 2019-2020، وذلك لمناقشة وشرح إجراءات الوضع الراهن، والتي تمثلت في إيقاف الدراسة كجزء من الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، وذلك بحضور الدكتور مصطفى عبدالخالق نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع، ورئيس اتحاد الطلاب، ونائبه وأعضاء المجلس من الأمناء ومساعديهم بالكليات.

وأوضح عزيز أن الجامعة اتخذت حزمة من الإجراءات الاحترازية في هذا الصدد، تمثلت في تشكيل غرفة عمليات برئاسة الدكتور مصطفي عبد الخالق نائب رئيس الجامعة لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، تعمل علي مدار الساعة، لمتابعة الإجراءات الوقائية لمنع انتشار فيروس كورونا، والتي تقوم برفع تقاريرها بصورة يومية لرئيس الجامعة.

وأكد عزيز أن الجامعة وفرت كمية كبيرة من المنظفات والمطهرات، والتي يتم استخدامها يومياً في عمليات التعقيم والتطهير لكافة المنشئات الجامعية، من مدن جامعية ومدرجات وفصول دراسية وقاعات وورش ومستشفيات جامعية، الي جانب توفير كميات مناسبة من الكمامات والقفازات، لجميع العاملين التي تتعامل مع تجمعات جماهيرية مثل العيادات الخارجية بالمستشفيات الجامعية.

وأعلن رئيس الجامعة استعداد شبكة المعلومات لاستقبال المقررات الالكترونية التي أعدها اعضاء هيئة التدريس بالكليات المختلفة، حيث تم التأكيد علي سرعة الانتهاء من اعداد تلك المقررات الإلكترونية وتحميلها علي موقع الجامعة، وذلك لتغطية ما كان مقرر تدريسه خلال أسبوعي تعطيل الدراسة.

وأشار عزيز إلى أنه تم توجيه التعليمات لعمداء الكليات بسرعة إعلان نتائج الفصل الدراسي الأول، والانتهاء من تسليم الكتب الجامعية للفصل الدراسي الثاني، مضيفاً أن جميع الطلاب الذين تقدموا بأبحاث اجتماعية للإعفاء من الرسوم الدراسية قد تم قبولها وسدادها جميعاً من صندوق التكافل الطلابي، لافتاً الي انه سيتم تخصيص مكتب بالحرم الجامعي القديم لمن يرغب من الطلاب بكليات الجامعة الجديدة في سداد الرسوم الدراسية، وذلك تيسيراً عليهم حتي لا يضطرون الذهاب الي مقر الجامعة الجديدة اثناء فترة تعطيل الدراسة.