اليوم السابع
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رئيس بنك مصر: تثبيت الفائدة على شهادات الادخار أجل 3 سنوات عند 12%

الثلاثاء، 17 مارس 2020 04:58 م
رئيس بنك مصر: تثبيت الفائدة على شهادات الادخار أجل 3 سنوات عند 12% محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر
كتب: أحمد يعقوب

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قال محمد الأتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، في تصريح لـ"اليوم السابع"، إن لجنة الأصول والخصوم بالبنك "الكو" انعقدت وقررت تثبيت الفائدة على الشهادات ذات أجل 3 سنوات، عند 12%.

وقررت لجنة السياسة النقدية، بالبنك المركزى أمس، خفض سعر الفائدة 3% بشكل استثنائى وعاجل، مما يساهم فى دعم النشاط الاقتصادى بكافة قطاعاته، أخذا فى الاعتبار التوقعات المستقبلية للتضخم واتساقها مع تحقيق معدل التضخم المستهدف البالغ 9%.

وقالت لجنة السياسة النقدية في بيان صادر عقب الاجتماع الطارئ الذي عقدته اليوم، قرار خفض أسعار العائد الأساسية بواقع 300 نقطة أساس يأتي في ضوء التطورات والأوضاع العالمية وما استتبعه من التحرك للحفاظ على المكتسبات التى حققها الاقتصاد المصرى منذ انطلاق برنامج الإصلاح الاقتصادى الوطنى وما اعتاده البنك المركزى المصرى على اتخاذ خطوات استباقية فى الظروف الاستثنائية.


بنك مصر

أسعار الفائدة

شهادات الادخار

اخبار الاقتصاد

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