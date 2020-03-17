اليوم السابع
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الثلاثاء، 17 مارس 2020 06:40 م
خالد صلاح
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رئيس الصين يؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 04:38 م
رئيس الصين يؤكد أهمية تضافر الجهود الدولية لمكافحة كورونا الرئيس الصينى شى جين بينج
أ ش أ

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صرح الرئيس الصينى شى جين بينج ، بأن فيروس "كورونا " الجديد كوفيد-19 ينتشر حاليا فى العديد من مناطق العالم، مما يستدعى تضافر جهود الدول لمكافحته، مؤكدا أن الجانب الصينى يسعى إلى المساعدة فى جهود احتواء الفيروس عالميا، وأضاف بينج –فى تصريح أدلى به، اليوم الثلاثاء، خلال لقائه نظيره الباكستانى عارف علوى فى (بكين) - أن بلاده مستعدة لمواصلة تقديم الدعم والمساعدات لباكستان، مشيرا إلى أن الجانب الباكستانى لم يدخر جهده فى تقديم تبرعات إلى الصين من مواد مكافحة الفيروس فى بداية انتشاره.
 
وأكد، أنه مهما كانت التقلبات فى الأوضاع الدولية، فإن ( بكين ) ستظل تدعم (إسلام آباد ) فى ضمان استقلالها ووحدة أراضيها، وفى إيجاد طريق تنموى يتماشى مع أوضاعها.
 
ومن جانبه أعرب الرئيس الباكستانى عن تقديره للرئيس الصينى ، وفى لقاء منفصل مع رئيس مجلس الدولة الصينى - رئيس الوزراء- لى كه تشيانغ، أكد الرئيس الباكستانى أن بلاده تقف دائما بحزم مع الصين، وتثق بأنه بعد انتهاء الوباء، ستحقق العلاقات والتعاون بين باكستان والصين تنمية أكبر.
 
وقال تشيانج ، إن الصين على استعداد لتقاسم خبرتها فى الوقاية والسيطرة على الفيروس مع باكستان، وتزويدها بمواد مكافحة الوباء، والعمل معا لمواجهة التحديات المشتركة.
 
وأشار إلى أنه تم التحكم فى انتشار الوباء فى الصين بشكل أساسى فى الوقت الحاضر ، وأنه يتم استهداف الوقاية والسيطرة العلمية وفقا لأحدث التغييرات فى وضع الوباء، وأن ( بكين ) تعمل حاليا على تسريع الاستئناف الشامل للعمل والإنتاج، والسعى لدفع التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
 
ولفت إلى أنه فى مواجهة انتشار الوباء على مستوى العالم، ترغب الصين فى تعزيز التعاون مع المجتمع الدولى لحماية أمن الصحة العامة العالمى بشكل مشترك، منوها إلى أن الصين ترغب فى تعميق التعاون "متبادل المنفعة " مع باكستان فى مختلف المجالات، وتعزيز التعاون بين البلدين فى الشؤون الدولية والإقليمية.
 

الصين

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كورونا

فيروس كورونا

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