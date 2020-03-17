رئيس السلفادور يتهم المكسيك بإرسال 12 مريضا بكورونا إلى بلاده

(رويترز)

اتهم رئيس السلفادور نجيب أبو كيلة – فلسطيني الأصل- المكسيك بالسماح بركوب 12 حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا رحلة مقررة من مكسيكو سيتي إلى سان سلفادور وقال إنه علق كل الرحلات الجوية للركاب بشكل فوري.

ووصف رئيس السلفادور السلطات المكسيكية بأنها "لا تتحلى بالمسؤولية".

ولم يقدم أبو كيلة الذي وجه الاتهام في تغريدة على تويتر دليلا أو تفاصيل أخرى بشأن الموقف.

ولم يتسن حتى الآن الوصول للسلطات المكسيكية للتعقيب.

واتخذ مجموعة من الإجراءات، قائلا :" جميع الإجراءات التي نتخذها ستكون صارمة على الاقتصاد، وسيتعين على البعض التضحية بجزء من ما تركوه والبعض الآخر حتى ما يفتقرون إليه، ولكن دعونا نناضل من أجل إنقاذ حياة أحبائنا وشعبنا، ثم نرفع الاقتصاد.

ومع أنه متفائل بطبعه، وفقاً لما يتضح من سيرته الذاتية، إلا أن الفلسطيني الأصل نجيب بوكيلة، رئيس "السلفادور" الواقعة في أميركا الوسطى بين هندوراس وجواتيمالا، والخالية للآن مع 3 دول أخرى في القارة الأميركية من "كورونا" المستجد، توقع أن يفتك الوباء المستفرد حاليا بالأرض وسكانها البالغين 7 مليارات و700 مليون، بأكثر من 46 مليونا منهم في العالم "إذا لم يقم قادة الدول بإجراءات سريعة تنهي زحف COVID-19 قبل فوات الأوان" كما قال.

يشار إلى أن بوكيلة ولد لأب فلسطيني الأصل وأم سلفادورية في العاصمة San Salvador التي تسلم فيها منصبه الرئاسي بأول يونيو الماضى.