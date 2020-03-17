رئيس البرلمان الليبى يتسلم مشروع تعديل قانون العمل السياسى والقنصلى

كتب: أحمد جمعة

تسلم رئيس مجلس النواب الليبى المستشار عقيلة صالح عيسى اليوم الثلاثاء، مشروع تعديل قانون العمل الدبلوماسى والقنصلى من قبل وزير الخارجية والتعاون الدولى بالحكومة الليبية الدكتور عبدالهادي الحويج.

وقال المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب الليبى حميد الصافي، إن الحويج سلم رئيس البرلمان إحالة رئيس مجلس الوزراء عبدالله الثني لمشروع القانون.

وأوضح الصافي أن صالح بحث مع الحويج آخر الملاحظات الموضوعة على مشروع تعديل القانون، على اعتبار أنه معمول به منذ نحو 20 عام، في الوقت الذي أكد فيه معالى وزير الخارجية أن القانون بحاجة للتطوير آخذين بعين الاعتبار ملاحظات الخبراء.

وتأتي هذه الخطوة تمهيدا لطرح المشروع على أعضاء مجلس النواب للتصويت عليه.

من جهة أخرى، أطلع صالح، بحسب الصافي، على أوضاع الجالية الليبية المتواجدة في مختلف بلدان العالم خاصة تلك التي انتشرت فيها جائحة كورونا.

وقال الصافي إن الحويج وضع رئيس البرلمان في صورة آليات التواصل مع ابناء الجالية الليبية العالقين في تلك البلدان وبحث أوضاعهم وتوفير كافة احتياجاتهم عبر وزارة الخارجية والتعاون الدولي.

وأشار الصافي إلى أن الحويج أطلع رئيس مجلس النواب على الاتصالات الدولية التي أجراها مع منظمة الصحة العالمية، وجمهورية الصين الشعبية الصديقة للاستفادة من تجربة السيطرة على الجائحة واحتوائها وكيفية المساهمة مع ليبيا في هذا الشأن في حال وصول المرض إليها.



وناقش الاجتماع الاجراءات الاحترازية التي تم اتخاذها في مواجهة منع وصول فايروس كورونا المستجد إلى ليبيا، والمستجدات العالمية للوباء، إضافة للتدابير الاحترازية التي تم اتخاذها بهدف مجابهة هذا الفايروس المنتشر حديثا.



ووضع الحويج رئيس البرلمان في مستجدات المشهد، ونتائج زياراته لسوريا والمغرب والجزائر ومدى متانة العلاقات التي تربط ليبيا معها حاليا. وأكد الصافي تثمين دور فخامة رئيس مجلس النواب لدور وزير الخارجية على ما قام به لتأكيد شرعية الحكومة الليبية باعتبارها الجسم الشرعي التنفيذي الوحيد الممنوح الثقة من مجلس النواب.



وأكد الصافي أن الاجتماع ناقش بعض التطورات على الساحة العالمية وأوجه التعاون مع بعض الدول الشقيقة والصديقة.