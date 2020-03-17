"ديلى ميل" تنشر صورا مروعة تظهر تخريب "كورونا" لرئتين مصاب بالصين

كتبت مريم بدر الدين

أظهرت صور أشعة مقطعية جديدة مدى تخريب فيروس كورونا المستجد، رئات شخصين من مدينة ووهان الصينية، كانا فى رحلة إلى إيطاليا، فيما يشبه نفس تأثير فيروسى سارس وميرس، حيث أظهرت الأشعة المقطعية للمريضين تورم الأنسجة الرخوة فى الرئة، وقد امتلأت بالصديد والدم، أو الماء.



الصورة علي اليسار قبل كورونا واليمين بعد تدمير الرئتين

ونشرت صحيفة" ديلى ميل" البريطانية مجموعة صور وصفتها بالمروعة لتدمير فيروس كورونا المستجد، رئات شخصين فى الستينات من العمر من مدينة ووهان الصينية، كانا فى رحلة إلى إيطاليا.

وكان باحثون من المعهد الوطنى لدراسة الأمراض المعدية فى روما، قد درسوا حالة السائحين، بعدما أصيبا بالفيروس فى 29 يناير الماضى، وفقا لصحيفة "ديلى مايل" البريطانية.

وكان المريضان (الأول يبلغ من العمر 67 عاما، والثانية 65 عاما)، يتمتعان بصحة جيدة، لكن المريضة الثانية كانت تتناول أدوية لضغط الدم المرتفع.

ومن جهة اخرى قال الدكتور تيدروس ادحانوم جبريسيوس، مدير عام منظمة الصحة العالمية، إنه يجب عزل المرضى أو ادخالهم المستشفيات لمنع انتشار الفيروس، مضيفا أن منظمة الصحة العالمية تعمل من أجل اطلاق الجلسات التضامنية، والتى يشارك فيها الموسيقيين من جميع أنحاء العالم، لمنع الخوف، والتصدى لفيروس كورونا.

وقال أن الأيام والأسابيع والشهور المقبلة ستكون اختبار لنا جميعا للتضامن، مضيفا أنا مثلكم وأعرف أنكم قلقون، وعدم التواصل الاجتماعى وعدم التجمعات يؤدى إلى إبطاء تفشى الفيروس، ويمكن أن نقوم بهذه التدابير المؤقتة وسننجح إذا تضافرت الجهود.

وأضاف، رصدنا انتشارا كبيرا فى العالم لفيروس كورونا، والخطوات التى اتخذتها بعض الدول غير كافية لمنع تفشى المرض، ولابد أن نعمل على منع انتشار الفيروس ووقف التجمعات، ولذلك من المهم عزل الناس أنفسهم، وعدم الذهاب إلى الأماكن المزدحمة، وذلك لمنع تفشى الفيروس، مؤكدا: "يمكن أن نقيد ونحد من التفشى إذا منعنا التجمعات".

وقال، أن المرضى الذين يعانون من أمراض مزمنة والمسنين أكثر عرضه للوفاة، لذلك ننصحهم بعدم التواجد فى الأماكن المزدحمة، واجراء الفحوص وإيجاد كل الحالات المؤكدة وعزلهم إما فى المستشفيات أو العزل الذاتى فى المنزل، مؤكدا أن الاختبارات متوافرة، ويجب أن نقى انفسنا من فيروس كورونا وذلك من خلال اتباع الطرق الصحية فى الوقاية، مثل العطس فى مناديل، ورميها مباشرة وغسل اليدين باستمرار.