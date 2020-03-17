اليوم السابع
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دراسة صينية: أصحاب فصيلة الدم A أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 07:00 م
دراسة صينية: أصحاب فصيلة الدم A أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا أصحاب الفصيلة A الأعلى إصابة بكورونا
كتبت هند عادل

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توصلت دراسة صينية إلى أن الأشخاص أصحاب فصيلة الدم A قد يكونون أكثر عرضة للفيروس التاجى الجديد "كورونا"، حيث تشير الأبحاث فى ووهان وشنتشن إلى أن المرضى الذين يحملون فصيلة الدم A لديهم معدل أعلى من العدوى ويميلون إلى الحصول على أعراض أكثر حدة. 
 
ووفقا للدراسة التى كشفت عنها صحيفة  south china post أن الأشخاص أصحاب فصيلة الدم O لديهم خطر أقل بكثير للمرض المعدى مقارنة مع الآخرين.
 
وأخذ الباحثون الطبيون فى الصين أنماط فصائل الدم لأكثر من 2000 مريض مصاب بالفيروس فى ووهان وشنتشن وقارنوها بالسكان الأصحاء المحليين، ووجدوا أن المرضى من اصحاب  فصيلة الدم "A" أظهروا معدلات إصابة أعلى وكانوا يميلون إلى ظهور أعراض أكثر حدة.
 
فى حين قال الباحثون إن الدراسة كانت أولية وهناك حاجة إلى مزيد من العمل، إلا أنهم حثوا الحكومات والمرافق الطبية على النظر فى اختلافات فصيلة الدم عند التخطيط لإجراءات علاج المرضى بفيروس كورونا. 
 
كتب الباحثون بقيادة وانغ شينغهوان من مركز الطب القائم على الأدلة والمستشفيات فى مستشفى تشونغنان بجامعة ووهان: "قد يحتاج أصحاب فصيلة الدم A إلى حماية شخصية معززة بشكل خاص لتقليل فرصة الإصابة".
وكتب وانغ قد يحتاج المرضى المصابون بفيروس كورونا المصابين بفصيلة الدم A إلى تلقى المزيد من المراقبة اليقظة والعلاج العدواني.
 
على النقيض من ذلك كان اصحاب  فصيلة الدم O أقل عرضة للإصابة بالأمراض المعدية مقارنةً بفصائل الدم غير O، فمن بين 206 مريضًا توفوا من Covid-19 فى ووهان ، كان 85 منهم اصحاب فصيلة دن من  النوع A ، وهو ما يزيد بنسبة 63 %  وذلك بمختلف الفئات العمرية والجنسية.

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