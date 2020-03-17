دبي القابضة ومراس تعلنان عن تمويل بقيمة 270 مليون دولار لتخفيف أثر انتشار كورونا

رويترز

أعلنت شركتا دبي القابضة ومراس المرتبطتين بحكومة دبي اليوم الثلاثاء، عن تمويل قيمته تفوق المليار درهم (270 مليون دولار) لشركاء الأعمال والعملاء في محفظتيهما في إجراء مرتبط بالاستجابة لانتشار فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركتان في بيان "صُممت حزمة المساعدات الاقتصادية للحد والتخفيف من الآثار السلبية لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، المعروف علمياً باسم كوفيد 19، على بعض الشركات العاملة والأفراد ضمن محفظة مشاريع ومجمعات دبي القابضة ومراس".

وأشارتا إلى أن الدعم سيُقدم على أساس كل حالة على حدة.