اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:23 م
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

دبي القابضة ومراس تعلنان عن تمويل بقيمة 270 مليون دولار لتخفيف أثر انتشار كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:10 م
دبي القابضة ومراس تعلنان عن تمويل بقيمة 270 مليون دولار لتخفيف أثر انتشار كورونا فيروس كورونا
رويترز

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت شركتا دبي القابضة ومراس المرتبطتين بحكومة دبي اليوم الثلاثاء، عن تمويل قيمته تفوق المليار درهم (270 مليون دولار) لشركاء الأعمال والعملاء في محفظتيهما في إجراء مرتبط بالاستجابة لانتشار فيروس كورونا المستجد.
 
وقالت الشركتان في بيان "صُممت حزمة المساعدات الاقتصادية للحد والتخفيف من الآثار السلبية لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، المعروف علمياً باسم كوفيد 19، على بعض الشركات العاملة والأفراد ضمن محفظة مشاريع ومجمعات دبي القابضة ومراس".
 
وأشارتا إلى أن الدعم سيُقدم على أساس كل حالة على حدة.
 
 
 

شركة دبى القابضة

شركة مراس

حكومة دبي

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

منظمة الصحة العالمية تؤكد إصابة 2 من موظفيها بفيروس كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:04 م

البرلمان يتصدى لوهم السوشيال ميديا.. "اتصالات النواب" ترصد 123 شركة وهمية لتعقيم المنازل من فيروس كورونا.. و5 صفحات تدار من تركيا وقطر تروج كذبا لوجود حظر تجوال.. وتؤكد: الدولة تتعامل بشفافية واحذروا الشائعات

الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:00 م

ارتفاع إصابات فيروس كورونا فى ماليزيا إلى 172والفلبين 187حالة

الثلاثاء، 17 مارس 2020 11:59 ص

باكستان تعلن أول حالة وفاة بسبب فيروس كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 11:53 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين.. صور

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين.. صور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 وعيار 24 بـ179.16ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 وعيار 24 بـ179.16ريال سعودى

الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

نقابة الأسنان: تأجيل الانتخابات صعب.. وتغيير مقرات التصويت بالمحافظات لتجنب عدوى كورونا

نقابة الأسنان: تأجيل الانتخابات صعب.. وتغيير مقرات التصويت بالمحافظات لتجنب عدوى كورونا

خطة التعلم "عن بعد" عقب قرار توقف الدراسة.. التعليم: كل معلم يتواصل مع طلابه من خلال تطبيق إلكترونى.. وتؤكد: الطلاب يدرسون أجزاء المناهج المتبقية من خطة توزيع مقررات الترم الثانى.. وتعقيم المدارس قبل الامتحانات

خطة التعلم "عن بعد" عقب قرار توقف الدراسة.. التعليم: كل معلم يتواصل مع طلابه من خلال تطبيق إلكترونى.. وتؤكد: الطلاب يدرسون أجزاء المناهج المتبقية من خطة توزيع مقررات الترم الثانى.. وتعقيم المدارس قبل الامتحانات

الكهرباء: إعادة التيار لجميع المشتركين المتضررين من سوء الأحوال الجوية

الكهرباء: إعادة التيار لجميع المشتركين المتضررين من سوء الأحوال الجوية

إزاى تحمى نفسك من النصب بكروت البنوك؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تحمى نفسك من النصب بكروت البنوك؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

المرور: طوارئ فى غرف العمليات تحسبا لسقوط أمطار على الطرق السريعة

المرور: طوارئ فى غرف العمليات تحسبا لسقوط أمطار على الطرق السريعة

صيادلة القاهرة تطالب بتوزيع الكمامات والمطهرات على الصيدليات فقط لمنع التلاعب

صيادلة القاهرة تطالب بتوزيع الكمامات والمطهرات على الصيدليات فقط لمنع التلاعب

إيقاف7 أسواق أسبوعية بـ7 أحياء ومدن بالجيزة بسبب كورونا

إيقاف7 أسواق أسبوعية بـ7 أحياء ومدن بالجيزة بسبب كورونا

عقوبات مغلظة لمواجهة محاولات العبث بالأثار والقيام بأفعال مخالفة للآداب فيها

عقوبات مغلظة لمواجهة محاولات العبث بالأثار والقيام بأفعال مخالفة للآداب فيها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة