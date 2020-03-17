دار الإفتاء: يجوز الصلاة فى المنازل للوقاية من كورونا.. فيديو

كتب على عبد الرحمن

"هل يجوز الصلاة فى المنزل بسبب ما نمر به فى الوقت الحالى وللوقاية فيروس كورونا؟".. سؤال ورد إلى دار الإفتاء المصرية، خلال بث مباشر أجرته الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، وأجاب عنه الشيخ أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية.

وقال ممدوح: "نحن نجيزها فى المنزل سواء بسبب كورونا أو غير كورونا، لأن الصلاة فى المسجد فرض كفاية لو قام بها بعض المسلمين سقطت عن الكل وبعض العلماء قال إنها سنة، والأمام أحمد يرى أن الصلاة طالما صلينا جماعة أخذنا ثوابها، سواء فى المنزل أو المسجد فهذا جائز".

وتابع أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية: "أما إذا اضررت أو أردت أن تصلى فى المسجد يستحسن أن يكون معك شيء تصلى عليه كإجراء وقائى".

نفت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، نشرها تعميما على خطباء وأئمة المساجد بوقف خطبة الجمعة والصلاة فى المساجد.

وقالت دار الإفتاء المصرية: "تنبيه مهم، هذه الصورة منتشرة على مواقع التواصل الاجتماعى على أنها صدرت من دار الإفتاء المصرية، وننبه على أن هذا الأمر لم يصدر من دار الإفتاء المصرية، نرجو تحرى الدقة فى نقل الأخبار والرجوع إلى المصدر الأصلى للخبر قبل نشره.. حفظ الله مصر وأهلها من كل سوء".

وكانت وزارة الأوقاف قررت، إقامة صلاة الجمعة فى الساحات المفتوحة، للوقاية من فيروس كورونا، الذى قد يتفشى فى الأماكن المغلقة والمختلطة، حيث أطلقت حصرا للساحات، وشكلت الأوقاف غرفة متابعة دائمة برئاسة الشيخ جابر طايع رئيس القطاع الدينى، وعضوية كل من : الدكتور نوح العيسوى وكيل الوزارة لشئون المساجد، والدكتور أيمن أبو عمر وكيل الوزارة لشئون الدعوة، والشيخ أحمد عبد المنعم مدير عام التفتيش العام.