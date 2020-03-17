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خطة مستشفيات جامعة المنصورة المكثفة للوقاية من فيروس كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 07:49 م
خطة مستشفيات جامعة المنصورة المكثفة للوقاية من فيروس كورونا جانب من التعقيم
الدقهلية - شريف الديب

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أكد محمد حجازى، المدير التنفيذى للمستشفيات والمراكز الطبية بجامعة المنصورة، اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، وبشكل مكثف واتباع تعليمات الطب الوقائى ومكافحة العدوى فى خطط التعامل مع فيروس كورونا بالمستشفيات والمراكز الطبية، ومتابعة تواجد مستلزمات التعقيم واحتياجات الكشف على المشتبه بإصابتهم بفيروس كورونا.

وأضاف حجازى أنه تم التأكيد على أن يكون كافة العاملين بكل قسم وعيادة داخل المستشفيات على دراية كاملة بالإجراءات والخطوات الصحيحة الواجب اتباعها فى حالة الاشتباه بإصابة أحد المرضى بفيروس كورونا، وكيفية التواصل مع فرق الترصد ومكافحة العدوى والمتواجدة بكل مستشفى ومركز على مدار أربع وعشرين ساعة، والتى تتضمن استخدام الكواشف الطبية للاطمئنان على المرضى المترددين على المستشفى والزائرين، وذلك بتوفير أجهزة قياس الحرارة بجميع مداخل المستشفيات والعيادات الخارجية، بالإضافة إلى عمليات التعقيم والتطهير المستمرة داخل المستشفيات والمراكز الطبية.

وأكد حجازى أنه تم التأكيد على سرعة إنهاء إجراءات المرضى والحد من تواجد المرضى ومرافقيهم خلال الكشف بالعيادات الخارجية، واستخدام الأنظمة الإلكترونية لحجز مواعيد الكشف بالعيادات.

كما تضمنت الإجراءات لزيارة المرضى السماح بزيارة شخص واحد على الاكثر للمريض على مدار اليوم، أو بالتواصل الهاتفى، وتم عمل سلسلة من الاجتماعات المتتالية لمديرى المستشفيات والمراكز، لمتابعة تنفيذ الخطوات الواردة فى الخطة المعدة للتعامل مع الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا، وتم المرور الميدانى اليومى المتكررعلى عنابر المرضى داخل القسم والعناية المركزة داخل القسم ،والتأكيد على توفير غرف العزل داخل كل قسم والتأكيد على تدريب العاملين داخل العيادة على تنظيم إجراءات العمل بالطرق الصحيحة بحضور رئيس هيئة التمريض بالمستشفيات ومنسقى مكافحة العدوى .


الدقهلية

محافظة الدقهلية

فيروس كورونا

جامعة المنصورة

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