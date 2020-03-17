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"خطة كورونا".. البنك المركزى يوجه بعقد اجتماعات البنوك عبر الفيديو

الثلاثاء، 17 مارس 2020 08:39 م
"خطة كورونا".. البنك المركزى يوجه بعقد اجتماعات البنوك عبر الفيديو طارق عامر محافظ اتلبنك المركزى
كتب – أحمد يعقوب

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أكد البنك المركزى المصرى، اليوم الثلاثاء، على إتاحة البنوك العاملة فى السوق المحلية، لأعضاء مجالس الإدارات التوسع فى عقد الاجتماعات عبر الفيديو أو الهاتف، وعدم اشتراط الحضور الفعلى للاجتماعات، وذلك فى إطار الإجراءات التى يتخذها البنك لمواجهة انتشار فيروس كورونا.
 
وأضاف البنك المركزى فى نص تعليمات موقعة مع المحافظ طارق عامر، أنه فى ضوء التعليمات الخاصة بقيام مجلس الادارة الاجتماع بصفة دورية منتظمة لا تقل عن 8 مرات سنويًا، بناء على دعوة رئيس المجلس، أو كلما رأى رئيس المجلس مبرراً لذلك، مع إمكانية مشاركة الأعضاء فى اجتماعات مجالس إدارات البنوك من خلال الاتصال الهاتفى أو عبر الفيديو، بعد موافقة رئيس المجلس وإبلاغ أمين سر المجلس، بما لا يتعدى مرتين خلال العام بالنسبة للعضو الواحد، شريطة حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضوراً فعلياً.
 
وأشار البنك المركزى، فى تعليمات ينشرها "اليوم السابع" أنه انطلاقا من حرص البنك على تمكين البنوك من القيام بمهامها على أفضل وجه فى ظل الظروف الاستثنائية التى يشهدها العالم، فقد قرر مجلس إدارة البنك المركزى المصرى، السماح بعدم التقيد بالحد الأقصى لعدد مرات مشاركة عضو مجلس الإدارة الواحد عبر الفيديو أو الهاتف، مشيرًا إلى التخلى عن اشتراط حضور أغلبية أعضاء مجلس الإدارة حضوراً فعلياً، على أن يتم الحصول على الموافقة المسبقة من قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزى فى شأن هذه التعليمات.
 
طارق عامر محافظ اتلبنك المركزى
 

 


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