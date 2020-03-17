خروج 930 شخصا من مستشفيات الصين بعد تعافيهم من كورونا

كتب كامل كامل

خرج 930 شخصا من مستشفيات الصين بعد تعافيهم من فيروس كورونا، وقالت لجنة الصحة الوطنية اليوم الثلاثاء إنها تلقت تقارير عن 21 حالة إصابة مؤكدة جديدة بفيروس كورونا الجديد و13 وفاة جديدة في الصين اليوم الثلاثاء.

وبحسب وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" من بين الوفيات، هناك 12 حالة في مقاطعة هوبي وواحدة في مقاطعة شنشي، حسب اللجن، في الوقت نفسه، تم تسجيل 45 حالة يشتبه بإصابتها، وفقا لما ذكرته اللجنة، وخرج 930 شخصا من المستشفيات بعد تعافيهم يوم الاثنين، فيما انخفض عدد المرضي الذين يعانون من حالة خطيرة بواقع 202 الى 2830 شخصا.

وبلغ إجمالي الحالات المؤكدة في البر الرئيسي الصيني 80881 حالة بنهاية بمن فيهم 8976 مريضا مازالوا يتلقون العلاج و68679 مريضا خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم و3226 شخصا توفوا بسبب المرض.

وقالت اللجنة إنه مازال 128 شخصا يشتبه في إصابتهم بالفيروس.

وأضافت أن 9351 شخصا كانوا على اتصالات وثيقة ما زالوا يخضعون للملاحظة الطبية. وفي يوم الاثنين، خرج 1105 أشخاص من الملاحظة الطبية.

وتم تسجيل 20 حالة إصابة وافدة جديدة من الخارج في البر الرئيسي الصيني. ومن بينهم، سجلت 9 حالات في مدينة بكين و3 في مدينة شانجهاي و3 في مقاطعة قوانجدونج وواحدة في مقاطعة تشجيانج ومقاطعة شاندونج ومنطقة قوانجشي الذاتية الحكم لقومية تشوانج ومقاطعة يوننان ومقاطعة شنشي بالترتيب. وحتى نهاية اليوم تم تسجيل 143 حالة اصابة وافدة، حسب اللجنة.

وبنهاية أمس، تم تسجيل 157 حالة إصابة مؤكدة بينها 4 وفيات في منطقة هونج كونج الادارية الخاصة و11 حالة إصابة مؤكدة في منطقة ماكاو الادارية الخاصة و67 حالة إصابة مؤكدة في تايوان بينها وفاة واحدة.

وخرج ما إجماليه 88 مريضا في هونج كونج و10 في ماكاو و22 في تايوان من المستشفيات بعد تعافيهم.