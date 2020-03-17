اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 مارس 2020 08:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

حملات موسعة بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفين لقواعد المرور

الثلاثاء، 17 مارس 2020 08:36 ص
حملات موسعة بمحاور القاهرة والجيزة لرصد المخالفين لقواعد المرور حملات مروريه - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عززت، اليوم الثلاثاء ، الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

كما انتشرت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

كما شنت اﻹدارة العامة للمرور، حملات مكثفة على الطرق السريعة للحد من الحوادث ومنع القيادة تحت تأثير المخدر، لأنها تهدد سلامتك وسلامة الآخرين، كما تم تكثيف حملات الرادار ونشر سيارات الاغاثة المرورية وسيارات الدفع الرباعي والدراجات البخارية، كما عززت إدارة المرور من تواجد الخدمات المرورية على الطرق لتكثيف وانتشار عمليات مراقبة المحاور لمنع ظهور أى كثافات مرورية.

وشنت الإدارة العامة لمرور الجيزة حملاتها المرورية موسعة، لرصد كافة المخالفات المرورية ورفع السيارات والدراجات البخارية المهملة والمتروكة بالشوارع، وذلك بالتنسيق مع الأحياء وبالتعاون والتنسيق مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرور وشرطة المرافق وممثلى كافة الجهات المعنية، استعدادا لتأمين شوارع المحافظة بالكامل.

أسفرت الحملات التى شنتها إدارة مرور الجيزة خلال الـ 24 ساعة الماضية، من رصد 15 سيارة متروكة و دراجة بخارية، خشية استخدمها فى العمليات الإرهابية، منها 8 سيارات تم تسليمها لمالكها و 3 سيارات تم حجزها بالأقسام و المراكز، و تم رصد 4 دراجات بخارية بدون تراخيص ولوحات، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين .


ادارة المرور

اخبار عاجلة

حملات مرورية

اخبار مصرية

رصد المخالفات

محاور القاهرة

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

نقابة الأسنان: تغيير مقرات التصويت بالانتخابات لتجنب عدوى كورونا

نقابة الأسنان: تغيير مقرات التصويت بالانتخابات لتجنب عدوى كورونا

خطة التعلم "عن بعد" عقب قرار توقف الدراسة.. التعليم: كل معلم يتواصل مع طلابه من خلال تطبيق إلكترونى.. وتؤكد: الطلاب يدرسون أجزاء المناهج المتبقية من خطة توزيع مقررات الترم الثانى.. وتعقيم المدارس قبل الامتحانات

خطة التعلم "عن بعد" عقب قرار توقف الدراسة.. التعليم: كل معلم يتواصل مع طلابه من خلال تطبيق إلكترونى.. وتؤكد: الطلاب يدرسون أجزاء المناهج المتبقية من خطة توزيع مقررات الترم الثانى.. وتعقيم المدارس قبل الامتحانات

الكهرباء: إعادة التيار لجميع المشتركين المتضررين من سوء الأحوال الجوية

الكهرباء: إعادة التيار لجميع المشتركين المتضررين من سوء الأحوال الجوية

إزاى تحمى نفسك من النصب بكروت البنوك؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تحمى نفسك من النصب بكروت البنوك؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

المرور: طوارئ فى غرف العمليات تحسبا لسقوط أمطار على الطرق السريعة

المرور: طوارئ فى غرف العمليات تحسبا لسقوط أمطار على الطرق السريعة

صيادلة القاهرة تطالب بتوزيع الكمامات والمطهرات على الصيدليات فقط لمنع التلاعب

صيادلة القاهرة تطالب بتوزيع الكمامات والمطهرات على الصيدليات فقط لمنع التلاعب

إيقاف7 أسواق أسبوعية بـ7 أحياء ومدن بالجيزة بسبب كورونا

إيقاف7 أسواق أسبوعية بـ7 أحياء ومدن بالجيزة بسبب كورونا

عقوبات مغلظة لمواجهة محاولات العبث بالأثار والقيام بأفعال مخالفة للآداب فيها

عقوبات مغلظة لمواجهة محاولات العبث بالأثار والقيام بأفعال مخالفة للآداب فيها

"التعليم": السماح لطلاب المدارس الداخلية بالمغادرة والعودة لمنازلهم

"التعليم": السماح لطلاب المدارس الداخلية بالمغادرة والعودة لمنازلهم

بشائر بالموازنة الجديدة.. اعرف خطة المالية لتحسين أجور العاملين بالدولة

بشائر بالموازنة الجديدة.. اعرف خطة المالية لتحسين أجور العاملين بالدولة

الداخلية تجرى اليوم قرعة الحج بأسيوط والقليوبية وبنى سويف والإسكندرية والسويس

الداخلية تجرى اليوم قرعة الحج بأسيوط والقليوبية وبنى سويف والإسكندرية والسويس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة