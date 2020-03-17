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حزب تركى يعترف: نظامنا الصحى هش وغير قادر على مواجهة وباء كورونا

الثلاثاء، 17 مارس 2020 08:40 م
حزب تركى يعترف: نظامنا الصحى هش وغير قادر على مواجهة وباء كورونا اردوغان
كتب أحمد عرفة

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ذكر موقع تركيا الآن، التابعة للمعارضة التركية، أن البرلمانية التركية عن حزب الشعب الجمهورى المعارض، غمزة تاشتشيار، أعدت تقريرًا حول فيروس كورونا الجديد بعنوان "النظام الصحي الهش في تركيا أمام الوباء"، وأشارت فى التقرير إلى أن تركيا فى وضع أسوأ من كل البلدان من ناحية عدد أسِرة المرضى والأطباء.

 

وقال الموقع التابع للمعارضة التركية، إن تقرير تاشتشيار، أوضح أن عدد المستشفيات في تركيا 1534 مستشفى، وأن عدد الأسرة في تلك المستشفيات لمواجهة أية أزمات صحية محتملة. حوالي 231 ألف و913 سرير، كما أنه وفقًا لآخر البيانات فإن عدد أسرة المرضى في العناية المركزة يبلغ 24 ألف و71 سريرًا، وجاء في التقرير أن تركيا تحتل مرتبة متدنية بين البلدان الأعضاء في منظمة التعاون والتنمية من حيث عدد الأطباء لكل 1000 مريض.

 

وقالت تاشتشيار إنه على الحكومة التركية اتخاذ جميع التدابير اللازمة بسرعة من أجل تقليل انتشار هذا الفيروس فى بلدنا ومنع انهيار الخدمات الصحية مع الطلب المفاجئ.

 

وفى وقت سابق، ذكر موقع تركيا الآن، التابع للمعارضة التركية، أن زعيم حزب الشعب الجمهوري التركى المعارض، كمال كلتيشدار أوغلو، تحدث في اجتماع حزبه باللجنة المركزية للحزب، فيما يتعلق بالقبض على الصحفيين، حيث قال كمال كلتيشدار أوغلو: لقد انتقلوا من سجن شبه مغلق إلى سجن مغلق، أنا أعتبر أن اعتقال الصحفيين كارثة على الجمهورية وعلى حقوق الإنسان والديمقراطية.

 

وانتقد رئيس حزب الشعب الجمهوري، ممارسات حكومة العدالة والتنمية برئاسة رجب طيب أردوغان، وانتهاكها لحرية الصحافة والتعسف بحق الصحفيين، وعلق عبر حسابه الخاص على موقع تويتر قائلًا: القصر مستمر في اعتقال الصحفيين المستقلين ومراقبة وسائل الإعلام وهضم آراء المعارضة، ولا ينسى أى شخص أننا على الرغم من القصر سننشئ تركيا التى سيكون بها سيادة القانون وضمان حرية الصحافة مجددًا.

 

وكانت السلطات التركية حجبت الموقع الإخبارى «أوضة تي في»، واعتقلت رئيس تحرير الموقع باريش بهليوان، بعد أيام من اعتقال مسؤول الأخبار باريش تكر أوغلو، والكاتبة الصحفية هوليا كيليج، نجلة رئيس مدينة مانسيا عن حزب الشعب الجمهورى، بيكتاش كيلينتش، بسبب نشر تقرير عن مقتل رجل مخابرات تركى فى ليبيا.

 

 

 

 


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