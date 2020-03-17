اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 مارس 2020 04:24 ص
خالد صلاح
الرئيسية اقتصاد وبورصة

جمعية الزراعيين: 30% تراجعا فى صادرات البطاطس وخسائر كبيرة للمزارعين

الثلاثاء، 17 مارس 2020 03:00 ص
جمعية الزراعيين: 30% تراجعا فى صادرات البطاطس وخسائر كبيرة للمزارعين د سمير النجار رئيس جمعية رجال الأعمال الزراعيين
كتبت سماح لبيب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور سمير النجار رئيس جمعية رجال الأعمال الزراعيين، أن هناك تراجعا كبيرا فى حجم تصدير البطاطس المصرية خلال الموسم الحالى بنحو 30% مقارنة بالعام السابق، مما أدى إلى ارتفاع الكميات المطروحة فى السوق المحلى وانخفاض أسعار البطاطس لتصل إلى جنيهين فى سعر الكيلو، وذلك بسبب رغبة المزارعين فى تعويض خسائرهم الشديدة وتصريف كل ما لديهم من إنتاج البطاطس قبل تعرضه للتلف.

وأضاف النجار فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن انخفاض أسعار البطاطس وتراجع تصديرها جاء بسبب ارتفاع الإنتاج العالمى من البطاطس مما أضعف من نسبة تصديرها من مصر بالإضافة إلى ارتفاع نسبة زراعة البطاطس من المزارعين العام الحالى وهو ما يضر بالتربة ويضعفها ويؤثر على المحصول، فمن الخطأ أن يتم زراعة نفس المحصول لسنوات متتالية، ولابد من تنوع المحاصيل الزراعية سنويا على التربة الواحدة.

وأشار رئيس جمعية رجال الأعمال الزراعيين، إلى أن المزارع عند حصوله على مكاسب من زراعة معينة يقوم بزراعتها مرة أخرى السنة التالية وهى سياسات خاطئة فى الزراعة تضر بالمحصول والتربة، موضحا أن التغيرات المناخية العام الحالى كان لها دور كبير فى التأثير على معظم المحاصيل الزراعية وأبرزها البطاطس والموالح.

كما أضاف، أن الإنتاج السنوى من البطاطس يصل إلى 5 ملايين طن، والكميات المصدرة منه نحو 800 ألف طن سنويا، ويأتى الاتحاد الأوروبى فى مقدمة الدول المستوردة للبطاطس المصرية، ويليها روسيا والدول العربية، ولفت إلى أن تغير المناخ وسقوط الامطار كان له الأثر على المحاصيل الزراعية سواء من البطاطس أو الموالح وغيرها، ويستمر حصاد محصول البطاطس حتى يوليو المقبل، وينتهى موسم التصدير قبله بشهرين فى مايو.


جمعية رجال الأعمال الزراعيين

البطاطس

صادرات البطاطس

اخبار الاقتصاد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
عقوبات مغلظة لمواجهة محاولات العبث بالأثار والقيام بأفعال مخالفة للآداب فيها

عقوبات مغلظة لمواجهة محاولات العبث بالأثار والقيام بأفعال مخالفة للآداب فيها

"التعليم": السماح لطلاب المدارس الداخلية بالمغادرة والعودة لمنازلهم

"التعليم": السماح لطلاب المدارس الداخلية بالمغادرة والعودة لمنازلهم

بشائر بالموازنة الجديدة.. اعرف خطة المالية لتحسين أجور العاملين بالدولة

بشائر بالموازنة الجديدة.. اعرف خطة المالية لتحسين أجور العاملين بالدولة

الداخلية تجرى اليوم قرعة الحج بأسيوط والقليوبية وبنى سويف والإسكندرية والسويس

الداخلية تجرى اليوم قرعة الحج بأسيوط والقليوبية وبنى سويف والإسكندرية والسويس

التعليم: بدء تأليف كتاب القيم والأخلاق الجديد لطلاب الابتدائية

التعليم: بدء تأليف كتاب القيم والأخلاق الجديد لطلاب الابتدائية

فيديو وصور.. "طفل الجردل" حديث السوشيال ميديا بعد إجادته الغناء

فيديو وصور.. "طفل الجردل" حديث السوشيال ميديا بعد إجادته الغناء

الكهرباء: الخبراء الروس يمارسون عملهم بالضبعة وكشف طبى لهم كل 14 يوما

الكهرباء: الخبراء الروس يمارسون عملهم بالضبعة وكشف طبى لهم كل 14 يوما

أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: لدينا رصيد كبير من السلع يكفى لشهور طويلة

أخبار × 24 ساعة.. رئيس الوزراء: لدينا رصيد كبير من السلع يكفى لشهور طويلة

وزير التعليم يكشف خطة الوزارة فى التعامل مع أزمة كورونا

وزير التعليم يكشف خطة الوزارة فى التعامل مع أزمة كورونا

بعد تعطيل الدراسة.. اعرف إزاى تدخل على بنك المعرفة.. فيديو

بعد تعطيل الدراسة.. اعرف إزاى تدخل على بنك المعرفة.. فيديو

الأوقاف تتخذ حزمة من الإجراءات الوقائية ضد كورونا.. تحظر السلام باليد فى دواوينها ومنع تقبيل يد رموزها والوالدين.. حظر العزاء وعقد القران بدور المناسبات والاختبارات والدورات.. غلق الأضرحة والحسين والسيدة زينب

الأوقاف تتخذ حزمة من الإجراءات الوقائية ضد كورونا.. تحظر السلام باليد فى دواوينها ومنع تقبيل يد رموزها والوالدين.. حظر العزاء وعقد القران بدور المناسبات والاختبارات والدورات.. غلق الأضرحة والحسين والسيدة زينب

فيديو.. رمضان عبدالمعز عن اقتراب قيام الساعة: اطمئنوا لن تقوم إلا على شرار القوم

فيديو.. رمضان عبدالمعز عن اقتراب قيام الساعة: اطمئنوا لن تقوم إلا على شرار القوم

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة