اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:41 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

جدارية لحصان معوج تشوه مدخل الزقازيق.. ومحافظ الشرقية يشكل لجنة تحقيق

الثلاثاء، 17 مارس 2020 12:17 م
جدارية لحصان معوج تشوه مدخل الزقازيق.. ومحافظ الشرقية يشكل لجنة تحقيق الجدارية
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

رصد "اليوم السابع"، جدارية تحمل شكل حصان على بساط أخضر وهو شعار محافظة الشرقية، وذلك على مدخل مدينة الزقازيق من ناحية كوبرى بردين، تم تركيبها قبل أيام، وتفقد المواصفات الفنية والجمالية للجداريات، حيث يظهر الحصان به اعوجاج بالرأس وميل كبير بالبطن المنطقة الخلفية، والعديد من  العيوب الفنية فى النحت والشكل الجمالى، الأمر الذى سبب حالة من الاستياء والغضب بين أهالى وخاصة المارين من مدخل المدينة  .

بدوره، أعرب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لـ"اليوم السابع"، عن غضبه من هذه الجدارية، ووصفها بأنها سيئة جدا، مضيفا أنه سيشكل لجنة تحقيق لتحديد المسئول عن استلام وتركيب جدارية تحمل عيوب فنية بهذا الشكل، كما قرر إزالتها .

وأشار محافظ الشرقية، إلى أنه حرصاً علي إظهار الشكل الجمالى والحضاري والنسق العام قامت المحافظة بإزالة عدد من التماثيل غير اللائقة والتى لا تتبع أى من وزارتي الآثار والسياحة ولم يتم صنعها من خلال فنانون تشكيليون تحت إشراف وزارة الثقافة، مضيفا أنه تم الاستعانة بأحد أساتذة كلية التربية النوعية بجامعة الزقازيق،  لوضع تصور فني ومعماري لائق لطرق تجميل وتزيين الميادين سواء بالتشجير أو بوضع التماثيل التي تعبر عن  أهم ما تشتهر به المحافظة من الناحية التاريخية والحضارية والأثرية.

يذكر أن محافظة الشرقية تتخذ "الحصان الأبيض الجامح الذي يتوسط بساط أخضر" شعارًا لها، لامتيازها في تربية الخيول العربية الأصيلة، واحتلال الزراعة أكثر المساحات فيها، فتمتلك المحافظة العديد من مزارع تربية الخيول العربية الأصلية، وتقيم مهرجان سنوي دولى للخيول العربية يحمل اسم مهرجان الشرقية وهو متخصص في أدب وجمال الجياد.

كما توجد مجسمات الخيول على جدران المبانى الحكومية وواجهات الهيئات التابعة للمحافظة وعدد من الميادين الرئيسية، أشهرها ديوان عام المحافظة.


الشرقية

اخبار الشرقية

شعار الشرقية

حصان معوج

اخبار مصر

اخبار عاجلة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

التعليم العالى تمنع الزيارات لمرضى المستشفيات الجامعية للوقاية من كورونا

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين.. صور

حملات لمصادرة الشيشة من كافيهات مدينة نصر وأخرى لتعقيم الدواوين.. صور

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 وعيار 24 بـ179.16ريال سعودى

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الثلاثاء 17-3-2020 وعيار 24 بـ179.16ريال سعودى

الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

الصحة: الغذاء الصحى يحمى من كورونا.. و80% من الحالات تشفى بدون علاج

نقابة الأسنان: تأجيل الانتخابات صعب.. وتغيير مقرات التصويت بالمحافظات لتجنب عدوى كورونا

نقابة الأسنان: تأجيل الانتخابات صعب.. وتغيير مقرات التصويت بالمحافظات لتجنب عدوى كورونا

خطة التعلم "عن بعد" عقب قرار توقف الدراسة.. التعليم: كل معلم يتواصل مع طلابه من خلال تطبيق إلكترونى.. وتؤكد: الطلاب يدرسون أجزاء المناهج المتبقية من خطة توزيع مقررات الترم الثانى.. وتعقيم المدارس قبل الامتحانات

خطة التعلم "عن بعد" عقب قرار توقف الدراسة.. التعليم: كل معلم يتواصل مع طلابه من خلال تطبيق إلكترونى.. وتؤكد: الطلاب يدرسون أجزاء المناهج المتبقية من خطة توزيع مقررات الترم الثانى.. وتعقيم المدارس قبل الامتحانات

الكهرباء: إعادة التيار لجميع المشتركين المتضررين من سوء الأحوال الجوية

الكهرباء: إعادة التيار لجميع المشتركين المتضررين من سوء الأحوال الجوية

إزاى تحمى نفسك من النصب بكروت البنوك؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

إزاى تحمى نفسك من النصب بكروت البنوك؟ فى برنامج "بنكنوت" على "نغم إف إم"

المرور: طوارئ فى غرف العمليات تحسبا لسقوط أمطار على الطرق السريعة

المرور: طوارئ فى غرف العمليات تحسبا لسقوط أمطار على الطرق السريعة

صيادلة القاهرة تطالب بتوزيع الكمامات والمطهرات على الصيدليات فقط لمنع التلاعب

صيادلة القاهرة تطالب بتوزيع الكمامات والمطهرات على الصيدليات فقط لمنع التلاعب

إيقاف7 أسواق أسبوعية بـ7 أحياء ومدن بالجيزة بسبب كورونا

إيقاف7 أسواق أسبوعية بـ7 أحياء ومدن بالجيزة بسبب كورونا

عقوبات مغلظة لمواجهة محاولات العبث بالأثار والقيام بأفعال مخالفة للآداب فيها

عقوبات مغلظة لمواجهة محاولات العبث بالأثار والقيام بأفعال مخالفة للآداب فيها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة