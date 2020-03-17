جدارية لحصان معوج تشوه مدخل الزقازيق.. ومحافظ الشرقية يشكل لجنة تحقيق

الشرقية - إيمان مهنى

رصد "اليوم السابع"، جدارية تحمل شكل حصان على بساط أخضر وهو شعار محافظة الشرقية، وذلك على مدخل مدينة الزقازيق من ناحية كوبرى بردين، تم تركيبها قبل أيام، وتفقد المواصفات الفنية والجمالية للجداريات، حيث يظهر الحصان به اعوجاج بالرأس وميل كبير بالبطن المنطقة الخلفية، والعديد من العيوب الفنية فى النحت والشكل الجمالى، الأمر الذى سبب حالة من الاستياء والغضب بين أهالى وخاصة المارين من مدخل المدينة .

بدوره، أعرب الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لـ"اليوم السابع"، عن غضبه من هذه الجدارية، ووصفها بأنها سيئة جدا، مضيفا أنه سيشكل لجنة تحقيق لتحديد المسئول عن استلام وتركيب جدارية تحمل عيوب فنية بهذا الشكل، كما قرر إزالتها .

وأشار محافظ الشرقية، إلى أنه حرصاً علي إظهار الشكل الجمالى والحضاري والنسق العام قامت المحافظة بإزالة عدد من التماثيل غير اللائقة والتى لا تتبع أى من وزارتي الآثار والسياحة ولم يتم صنعها من خلال فنانون تشكيليون تحت إشراف وزارة الثقافة، مضيفا أنه تم الاستعانة بأحد أساتذة كلية التربية النوعية بجامعة الزقازيق، لوضع تصور فني ومعماري لائق لطرق تجميل وتزيين الميادين سواء بالتشجير أو بوضع التماثيل التي تعبر عن أهم ما تشتهر به المحافظة من الناحية التاريخية والحضارية والأثرية.

يذكر أن محافظة الشرقية تتخذ "الحصان الأبيض الجامح الذي يتوسط بساط أخضر" شعارًا لها، لامتيازها في تربية الخيول العربية الأصيلة، واحتلال الزراعة أكثر المساحات فيها، فتمتلك المحافظة العديد من مزارع تربية الخيول العربية الأصلية، وتقيم مهرجان سنوي دولى للخيول العربية يحمل اسم مهرجان الشرقية وهو متخصص في أدب وجمال الجياد.

كما توجد مجسمات الخيول على جدران المبانى الحكومية وواجهات الهيئات التابعة للمحافظة وعدد من الميادين الرئيسية، أشهرها ديوان عام المحافظة.