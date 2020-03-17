جامعة المنصورة تنفى إصابة عضو هيئة تدريس بكورونا.. وتؤكد سلبية النتائج

الدقهلية شريف الديب

نفت جامعة المنصورة إصابة أحد أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب إصابته، بفيروس كورونا، موضحة أن أحد الزملاء من أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب تعرض لاشتباه بإصابته بفيروس كورونا covid 19. فقد علم تمام مسئوليته تجاه مرضاه و مجتمعه، فقام بعزل نفسه ذاتيا، ثم توجه لسحب عينة منه ومن زوجته وإرسالها إلى المعامل المركزية، وقد أظهرت سلبية الإصابة بفيروس كورونا covid 19 لكليهما.

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اجتماعا مع القيادات الأمنية والجامعية ومديرى مديريات الخدمات وممثلى المجتمع المدنى، بحضور الالدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة،و هيثم الشيخ نائب محافظ الدقهلية، والدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة، والسيد دايرة وكيل وزارة التموين، والمهندس أحمد رعب رئيس الغرفة التجارية بالدقهلية.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة تعظيم دور المجتمع المدنى مع اجهزة المحافظة فى توفير مستلزمات الوقاية وتوفير السلع للمواطنين بالأسعار المناسبة، مشيرا إلى أنه سيتم عقد لقاء موسع للغرفة التجارية المستثمرين والتجار لدعم جهود المحافظة واجهزتها التنفيذية فى عمليات التعقيم بتوفير مستلزمات التطهير وكذا السلع الغذائية للمواطنين بنطاق المحافظة هذا بالاضافة إلى استمرار تنظيم حملات الرقابة الدائمة على الصيدليات ومحلات الأغذية لمواجهة المغالاه فى الاسعار تخفيفا للعبئ عن المواطنين، وآيضا المتابعة لحظر تواجد الشيشة بالكافيتريات والمقاهى وتعليق أنشطة المراكز التعليمية والسناتر بنطاق المحافظة وإتخاذ الاجراءات الفورية حيال المخالفين .

وفى ذات السياق قرر محافظ الدقهلية تشكيل لجان بمشاركة الصحة والأوقاف والمجلس القومى للمرأه والرائدات الريفيات لتكثيف حملات التوعية للمواطنين فى كافة المواقع بنطاق المحافظة كما كلف المحافظ الفريق المعاون للقيام بمتابعة اعمال فرق التطهير التى تتم للمنشآت والمبانى الحكومية وأماكن التجمعات وعرض تقارير أولا بأول وذلك حرصا على صحة وحياة المواطنين، وأكد المحافظ على تضافر كافة الجهود من اجل التصدى والوقاية من الفيروس.